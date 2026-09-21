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Conference League
Conference League - Generale
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Conference League, calendario e risultati
Altro
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Heart of Midlothian
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Getafe
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Braga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|St.Truiden
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|Lincoln Red Imps FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0