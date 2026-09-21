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Conference League

Conference League - Generale

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Conference League, calendario e risultati

mercoledì 14 ottobre
KuPS badge
KuPS
KUP
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
Lugano badge
Lugano
LUG
Stella Rossa badge
Stella Rossa
ZVE
Universitatea Craiova badge
Universitatea Craiova
UCR
Getafe badge
Getafe
GET
Hajduk Spalato badge
Hajduk Spalato
HAS
Ajax badge
Ajax
AJX
Riga FC badge
Riga FC
RIG
Kairat Almaty badge
Kairat Almaty
KAL
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
Monaco badge
Monaco
ASM
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Heart of Midlothian crestHeart of Midlothian00000000
1Getafe crestGetafe00000000
1Braga crestBraga00000000
1St.Truiden crestSt.Truiden00000000
1Lincoln Red Imps FC crestLincoln Red Imps FC00000000
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