Il calendario dell'Atalanta in Conference League: contro chi giocano i nerazzurri, avversari e date

Il pericolo numero uno è naturalmente l'Ajax, sia per la storia della gloriosa formazione olandese sia per la qualità della rosa biancorossa. Ma per il resto il cammino atalantino può definirsi agevole.

Attenzione al Pafos, squadra cipriota che nelle ultime stagioni europee ha affrontato Fiorentina e Juventus. Nel girone anche i campioni di Svezia del Mjallby, "retrocessi" in Conference League dopo aver perso sia i preliminari di Champions che di Europa League.