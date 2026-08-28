Il calendario dell'Atalanta in Conference League: contro chi giocano i nerazzurri, avversari e date

La missione Hapoel Tel Aviv è stata superata, anche se con più sofferenza del previsto. E ora l'Atalanta si prepara a disputare la Conference League per la prima volta nella propria storia.
Al Grimaldi Forum di Montecarlo, al termine del sorteggio dell'Europa League, è andato in scena anche quello della Fase Campionato della terza competizione europea per importanza, quella in cui appunto saranno impegnati i nerazzurri.
Ecco dunque tutte le avversarie che l'Atalanta dovrà affrontare nel proprio cammino.
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