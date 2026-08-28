Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Il calendario dell'Atalanta in Conference League: contro chi giocano i nerazzurri, avversari e date

Conference League
Atalanta

L'Atalanta disputerà per la prima volta nella propria storia la Conference League dopo aver disputato gli spareggi: tutte le avversarie della squadra di Sarri.

Pubblicità

La missione Hapoel Tel Aviv è stata superata, anche se con più sofferenza del previsto. E ora l'Atalanta si prepara a disputare la Conference League per la prima volta nella propria storia.

Al Grimaldi Forum di Montecarlo, al termine del sorteggio dell'Europa League, è andato in scena anche quello della Fase Campionato della terza competizione europea per importanza, quella in cui appunto saranno impegnati i nerazzurri.

Ecco dunque tutte le avversarie che l'Atalanta dovrà affrontare nel proprio cammino.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • LE AVVERSARIE DELL'ATALANTA

    Queste sono le avversarie abbinate all'Atalanta dal sorteggio:

    Ajax (t)

    Pafos (c)

    Borac (t)

    Kairat Almaty (c)

    Riga (t)

    Mjallby (c)



    • Pubblicità

  • IL CALENDARIO DELL'ATALANTA

    Prima giornata: 15 ottobre

    Seconda giornata: 22 ottobre

    Terza giornata: 5 novembre

    Quarta giornata: 26 novembre

    Quinta giornata: 10 dicembre

    Sesta giornata: 17 dicembre

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERICOLO AJAX

    Il pericolo numero uno è naturalmente l'Ajax, sia per la storia della gloriosa formazione olandese sia per la qualità della rosa biancorossa. Ma per il resto il cammino atalantino può definirsi agevole.

    Attenzione al Pafos, squadra cipriota che nelle ultime stagioni europee ha affrontato Fiorentina e Juventus. Nel girone anche i campioni di Svezia del Mjallby, "retrocessi" in Conference League dopo aver perso sia i preliminari di Champions che di Europa League.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • QUANDO ESCE IL CALENDARIO

    Il calendario dell'Atalanta, con la sequenza cronologica delle partite dei nerazzurri, inserito in quello generico della Fase Campionato di Conference League verrà ufficialmente comunicato dall'UEFA entro domenica 30 agosto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bologna crest
Bologna
BOL