Sorteggio Conference League, contro chi giocherà l'Atalanta nei playoff: l'avversaria della squadra di Sarri

Di seguito tutti gli accoppiamenti per i playoff di Conference League emersi dal sorteggio.
Thun / Vikingur R. - Borac / ML Vitebsk
Shamrock Rovers / Egnatia - KuPS Kuopio / U. Craiova
Tre Fiori / Drita - Flora Tallinn / Inter Escaldes
Lech Poznan / Klaksvik - Riga / Gyori ETO
L. Red Imps / Omonia - Larne / Iberia Tbilisi
HJK / Motherwell - Friburgo
Ferencvaros / Gornik Zabrze - Monaco
Inter Turku / Vaduz - Debrecen / Copenaghen
Benfica / Hearts - Paide / SK Rapid
CFR Cluj / Tromso - Brighton
Zalgiris / Hajduk Spalato - Rakow / Hammarby
Panathinaikos / CSKA 1948 - Hradec Kralove / Besiktas
IFK Goteborg / Gent - Hibernian / Shkendija
PAOK / Anderlecht - Brann / Apollon
Atalanta - Hapoel Tel Aviv / Katowice
Bohemians / Midtjylland - Rijeka / Ilves
Jagiellonia / Rangers - Jablonec / RFS
Valur / Nordsjaelland - Sheriff / San Gallo
Auda / Dinamo City - Pafos / Salisburgo
Noah / Sion - Ajax / Shelbourne
Braga / Dinamo Minsk - Beitar / Austria Vienna
Twente / DAC 1904 - Dinamo Kiev / Qarabag
Getafe - Partizan / Tobol
Lugano / Runavik - Maccabi Tel Aviv / CSKA Sofia