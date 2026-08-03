Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Redazione Goal

Sorteggio Conference League, contro chi giocherà l'Atalanta nei playoff: l'avversaria della squadra di Sarri

Conference League Qualification
Atalanta
Conference League
Hapoel Tel Aviv
GKS Katowice

Il club orobico scopre l'avversaria nel playoff di Conference League.

Pubblicità

L'Atalanta ora conosce chi dovrà affrontare per accedere alla Conference League.


Si è svolto oggi il sorteggio dei playoff della terza competizione UEFA per club, che ha decretato l'avversaria della squadra guidata da Maurizio Sarri.


I bergamaschi dovranno affrontare la vincente tra Hapoel Tel Aviv e Katowice:la squadra israeliana e quella polacca giocheranno nel terzo turno preliminare (andata il 6 agosto, ritorno il 12) e dal confronto emergerà la sfidante della Dea.

  • DOVE E QUANDO GIOCHERA' L'ATALANTA

    L'Atalanta affronterà la vincente tra Hapoel Tel Aviv e Katowice in un doppio confronto ai playoff.


    L'andata si giocherà il 20 agosto a Bergamo, mentre il ritorno andrà in scena una settimana più tardi, il 27 agosto, in trasferta per la Dea.


    In mezzo, la squadra di Sarri scenderà in campo per la prima giornata della Serie A 2026/27 contro il Sassuolo.

    • Pubblicità

  • TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

    Di seguito tutti gli accoppiamenti per i playoff di Conference League emersi dal sorteggio.


    Thun / Vikingur R. - Borac / ML Vitebsk

    Shamrock Rovers / Egnatia - KuPS Kuopio / U. Craiova

    Tre Fiori / Drita - Flora Tallinn / Inter Escaldes

    Lech Poznan / Klaksvik - Riga / Gyori ETO

    L. Red Imps / Omonia - Larne / Iberia Tbilisi

    HJK / Motherwell - Friburgo

    Ferencvaros / Gornik Zabrze - Monaco

    Inter Turku / Vaduz - Debrecen / Copenaghen

    Benfica / Hearts - Paide / SK Rapid

    CFR Cluj / Tromso - Brighton

    Zalgiris / Hajduk Spalato - Rakow / Hammarby

    Panathinaikos / CSKA 1948 - Hradec Kralove / Besiktas

    IFK Goteborg / Gent - Hibernian / Shkendija

    PAOK / Anderlecht - Brann / Apollon

    Atalanta - Hapoel Tel Aviv / Katowice

    Bohemians / Midtjylland - Rijeka / Ilves

    Jagiellonia / Rangers - Jablonec / RFS

    Valur / Nordsjaelland - Sheriff / San Gallo

    Auda / Dinamo City - Pafos / Salisburgo

    Noah / Sion - Ajax / Shelbourne

    Braga / Dinamo Minsk - Beitar / Austria Vienna

    Twente / DAC 1904 - Dinamo Kiev / Qarabag

    Getafe - Partizan / Tobol

    Lugano / Runavik - Maccabi Tel Aviv / CSKA Sofia

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google