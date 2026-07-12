Sorteggio Conference League Fase Campionato 2026/2027: data, orario, come funziona e dove vederlo in tv e streaming

Come ogni anno, la Serie A e il calcio italiano portano una sola rappresentante in Conference League: dopo anni di Fiorentina, toccherà all'Atalanta tenere alta la nostra bandiera nella terza competizione europea per importanza.

La formazione nerazzurra, che nel frattempo è passata dalle mani di Raffaele Palladino a quelle di Maurizio Sarri, ha chiuso al settimo posto lo scorso campionato. E dunque si è guadagnata il diritto di disputare proprio la prossima edizione della Conference League, anche se partendo dai preliminari.

La Dea conoscerà le proprie avversarie tramite un sorteggio, come avviene tutti gli anni: ecco quando sarà l'evento, come funziona e dove sarà trasmesso in tv e streaming.







