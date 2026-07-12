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Conference League drawGetty Images
Stefano Silvestri

Sorteggio Conference League Fase Campionato 2026/2027: data, orario, come funziona e dove vederlo in tv e streaming

Conference League
Atalanta

L'Atalanta ha chiuso lo scorso campionato al settimo posto e ora attende di capire chi sfiderà nel girone unico di Conference League: le avversarie verranno svelate tramite un sorteggio.

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Come ogni anno, la Serie A e il calcio italiano portano una sola rappresentante in Conference League: dopo anni di Fiorentina, toccherà all'Atalanta tenere alta la nostra bandiera nella terza competizione europea per importanza.

La formazione nerazzurra, che nel frattempo è passata dalle mani di Raffaele Palladino a quelle di Maurizio Sarri, ha chiuso al settimo posto lo scorso campionato. E dunque si è guadagnata il diritto di disputare proprio la prossima edizione della Conference League, anche se partendo dai preliminari.

La Dea conoscerà le proprie avversarie tramite un sorteggio, come avviene tutti gli anni: ecco quando sarà l'evento, come funziona e dove sarà trasmesso in tv e streaming.


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  • LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA CONFERENCE LEAGUE

    Nessuna squadra è ancora qualificata al girone unico (o Fase Campionato) della Conference League. Questo perché le varie formazioni dovranno conquistarsi il pass attraverso i turni preliminari, così come altre squadre retrocederanno o dai preliminari di Champions o di Europa League.

    L'Atalanta, ad esempio, inizierà il proprio percorso dagli spareggi, in pratica l'ultimo turno preliminare: come la squadra di Sarri il Brighton, il Getafe, il Friburgo e il Monaco. In caso di successo nella doppia sfida, i nerazzurri approderanno proprio alla Fase Campionato.

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  • COME FUNZIONA LA FASE CAMPIONATO

    Ognuna delle 32 formazioni qualificate per la Fase Campionato di Conference League, così come già accaduto nelle precedenti due stagioni, giocherà 6 partite.

    Le 6 gare in questione verranno suddivise tra casa e trasferta (3 a testa) e verranno determinate dal sorteggio della Fase Campionato.

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  • SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio della Fase Campionato dell'Europa League 2026/27 andrà in scena venerdì 28 agosto 2026 nel Principato di Monaco, al termine del sorteggio di Europa League. L'orario d'inizio dell'evento non è ancora stato comunicato ufficialmente.

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio della Fase Campionato di Conference League verrà trasmesso in diretta su Sky Sport e in particolare su Sky Sport 24: anche per questa stagione, infatti, Sky detiene i diritti della competizione.

    In diretta streaming, invece, il sorteggio verrà trasmesso sempre tramite abbonamento su NOW.

    Un'alternativa per i clienti Sky è SkyGo, app scaricabile e utilizzabile senza costi aggiuntivi su qualsiasi dispositivo mobile.

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