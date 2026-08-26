Come acquistare i biglietti per la Conference League UEFA 2026/27: squadre della fase campionato, prossime partite, prezzi dei biglietti, informazioni e altro ancora

La UEFA Conference League può anche non essere la principale competizione per club del continente, ma un trofeo europeo è sempre un traguardo molto ambito e dà una spinta enorme ai club, e ai loro tifosi. Una partita di calcio europeo in notturna regala sempre grandi emozioni e puoi prenotare i biglietti già oggi.

Anche se si tratta solo della sesta edizione della UEFA Conference League, la competizione continua a crescere di prestigio. Ha offerto una piattaforma alle squadre emergenti per ottenere visibilità europea e ai club più piccoli per conquistare prestigiose vittorie internazionali.

Con squadre del calibro di Brighton, Atalanta, Monaco e Ajax a caccia della gloria in Conference League nella stagione 2026/27, ci aspettano altre partite entusiasmanti nei prossimi mesi.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutte le informazioni essenziali sui biglietti della UEFA Conference League, incluso come acquistarli, quanto costano e molto altro.

Prossime partite selezionate della UEFA Conference League

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti gio 15 ott (21:00) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bergamo) Biglietti gio 15 ott (21:00) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biglietti gio 15 ott (21:00) Copenhagen vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhagen) Biglietti gio 15 ott (21:00) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Biglietti gio 15 ott (21:00) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Biglietti gio 22 ott (18:45) Crvena Zvezda vs Copenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrade) Biglietti gio 22 ott (21:00) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biglietti gio 22 ott (21:00) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Biglietti gio 22 ott (21:00) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Biglietti gio 22 ott (21:00) Monaco vs Freiburg Stade Louis II (Monaco) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la UEFA Conference League

I biglietti ufficiali per la UEFA Conference League, sia per la fase campionato sia per la fase a eliminazione diretta, vengono venduti esclusivamente tramite i portali ufficiali dei singoli club ospitanti/in casa, mentre i biglietti per la finale di UEFA Conference League vengono venduti centralmente tramite il Portale Biglietti UEFA.

I tifosi di casa possono acquistare i biglietti ufficiali direttamente tramite il sito ufficiale del proprio club. Ogni club stabilisce le proprie regole d'acquisto, di solito richiedendo una membership oppure dando priorità agli abbonati prima di aprire una finestra di vendita generale al pubblico.

La UEFA impone che le squadre di casa assegnino almeno il 5% della capienza dello stadio ai tifosi in trasferta. Questi biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente attraverso i canali ufficiali di biglietteria del club ospite.

I biglietti per la finale del 2027 al Besiktas Park di Istanbul saranno venduti direttamente dalla UEFA tramite un sistema di lotteria pubblica neutrale sul sito ufficiale della UEFA. che dovrebbe aprire a metà marzo 2027. Anche le squadre che si qualificheranno per la finale riceveranno un'assegnazione diretta di biglietti da vendere ai propri tifosi registrati.

Se si cercano biglietti per le partite all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistarli anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la UEFA Conference League?

I prezzi dei biglietti ufficiali della UEFA Conference League variano significativamente a seconda che si acquistino biglietti per partite della fase campionato o della fase a eliminazione diretta, oppure per la finale.

Per le normali partite della competizione, i prezzi dei biglietti sono gestiti individualmente dai club ospitanti, il che significa che i prezzi riflettono gli standard dei campionati nazionali e le strutture dei posti dei singoli impianti. In genere vanno indicativamente da £30 a £95.

Tuttavia, la UEFA applica linee guida rigide per i tifosi in trasferta. Per l'attuale stagione 2026/27, i prezzi dei biglietti nei settori riservati ai tifosi ospiti hanno un tetto massimo di €20.

Per le recenti finali più importanti, come la finale del 2026 a Lipsia, i biglietti ufficiali venduti tramite il Portale Biglietti UEFA erano suddivisi in quattro categorie principali di posti, insieme a opzioni specializzate:

Fans First : posizionati direttamente dietro le porte. Questi posti sono riservati esclusivamente ai tifosi registrati delle due finaliste partecipanti (€25-€40).

Categoria 3 : situata negli angoli e negli anelli superiori dello stadio dietro le linee di porta (€45-€65).

Categoria 2 : situata negli angoli dello stadio e nelle file più alte delle tribune principali/laterali. (€140).

Categoria 1 : questi posti si trovano nelle tribune principali lungo i lati lunghi del campo, nei settori inferiori e centrali, e offrono una visuale privilegiata dalla linea laterale (€190).

Tieni d'occhio i siti ufficiali dei club con l'avvicinarsi dell'evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Chi partecipa alla UEFA Conference League 2026/27?

36 squadre partecipano alla fase campionato della UEFA Conference League 2026/27. Questa è la terza stagione in cui viene utilizzato il nuovo formato, che prevede che ogni squadra giochi un totale di 6 partite contro 6 club diversi in una struttura di campionato.

Le prime 8 squadre della classifica si qualificano automaticamente agli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta. Le squadre che chiudono dal 9° al 24° posto disputano invece uno spareggio su due partite, con le 8 vincitrici che raggiungono le qualificate automatiche agli ottavi. La competizione prosegue poi con un tradizionale formato a eliminazione diretta fino alla finale.

Qui sotto puoi trovare l'elenco di tutti i club attualmente coinvolti nella fase campionato 2026/27 della Conference League:

Elenco dei club della UEFA Conference League 2026-27