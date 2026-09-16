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Championship

Championship - Generale

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Championship, calendario e risultati

venerdì 18 settembre
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
2
Preston North End badge
Preston North End
PNE
2
FIN
sabato 19 settembre
Wolverhampton Wanderers badge
Wolverhampton Wanderers
WOL
1
West Bromwich Albion badge
West Bromwich Albion
WBA
0
FIN
Norwich City badge
Norwich City
NOR
3
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
4
FIN
giovedì 8 ottobre
West Ham United badge
West Ham United
WHU
Queens Park Rangers badge
Queens Park Rangers
QPR
venerdì 9 ottobre
Swansea City badge
Swansea City
SWA
Norwich City badge
Norwich City
NOR
West Bromwich Albion badge
West Bromwich Albion
WBA
Birmingham City badge
Birmingham City
BIR
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Swansea City crestSwansea City8521136717
V
V
S
D
V
2West Ham United crestWest Ham United843122111115
D
V
V
V
V
3Middlesbrough crestMiddlesbrough84311612415
D
D
V
V
D
4Wolverhampton Wanderers crestWolverhampton Wanderers74211510514
V
V
D
S
V
5West Bromwich Albion crestWest Bromwich Albion8422108214
S
D
V
V
D
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