Palpite Vitória x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 20/09/26

Veja os palpites para a partida entre Vitória x Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 16h.

Melhores palpites para Vitória x Cruzeiro

(Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 1.42 na Betboom

Renê ter quatro ou mais finalizações, com odds de 1.70 na Betboom

Matheus Pereira marcar ou dar uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.10 naBetboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Cruzeiro defende posição dentro do G6.

Nossa análise: Momentos das equipes

Particularmente para uma equipe que sofre acima da média para pontuar fora de casa, o Vitória lamentará o fracasso em segurar uma vantagem no último jogo, desperdiçando uma liderança de dois gols diante do Mirassol para ficar só com o empate. Individualmente, a atuação oportunista de Renê — autor dos dois gols do Vitória no jogo — gera um pouco de otimismo em torno do pior ataque da competição.

O Cruzeiro visitou o Santos no último final de semana, e o placar de 2 a 1 na derrota fora de casa é um tanto quanto generoso com a atuação cruzeirense, amplamente dominada por longos períodos da partida. Individualmente, no entanto, a excepcional atuação do goleiro Otávio não deixa de ser um ponto positivo para essa equipe, justificando a convocação para a Seleção Brasileira.

Prováveis escalações de Vitória e Cruzeiro

Vitória: Lucas, Mateusinho, E. Brítez, Cacá, L. Cândido, Jamerson, Erick, Caique, Zé Vitor, Tarzia e Renê

Cruzeiro: Otávio, Fágner, F. Bruno, J. Marcelo, Rojas, L. Romero, Gérson, K. Arroyo, M. Pereira, M. Henrique e K. Jorge

Entre oscilações dos dois lados, Cruzeiro tem mais para entregar

Mesmo a vantagem que o Vitória chegou a adquirir durante o jogo contra o Mirassol — antes de vê-la evaporar na reta final — passa muito mais por falhas individuais do seu oponente do que propriamente por uma imposição do Rubro-Negro Baiano, ainda devendo em meio a uma sequência de seis jogos nos quais só somou um triunfo.

O Cruzeiro também tem as suas dificuldades recentes, mas conta com a boa fase de Matheus Pereira, que, em determinadas ocasiões, pode ser o suficiente para garantir um resultado positivo. O próprio triunfo contra o Athletico-PR na rodada retrasada é um resultado mais expressivo do que qualquer outro que o Vitória conquiste há um bom tempo.

Palpite 1 Vitória x Cruzeiro: (Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 1.42 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Renê terá suas chances

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Vitória x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Não é nenhum exagero apontar Otávio como o grande responsável pelo Cruzeiro ter segurado o ataque santista em apenas dois gols na rodada anterior. O goleiro cruzeirense viu sua equipe permitir 32 chutes diante do Santos, sendo 10 deles no alvo. Mesmo com uma natural queda em relação a esse número, o Cruzeiro deverá fornecer certas oportunidades ao Vitória.

Aproveitando essa vulnerabilidade da Raposa, que permite um bom volume ofensivo para adversários recentes, o atacante Renê pode ser o próximo nome a dificultar a vida de Otávio. Renê acertou três de suas quatro finalizações no alvo na rodada anterior, acumulando sozinho metade dos seis arremates no alvo do Vitória na partida.

Palpite 2 Vitória x Cruzeiro: Renê ter quatro ou mais finalizações, com odds de 1.70 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Matheus Pereira segue acumulando bons números

Possuindo nomes como Gérson e Matheus Pereira no meio-campo e, de maneira geral, tendo uma equipe técnica, o Cruzeiro, por meio da filosofia de jogo do seu técnico, acaba tendo uma média de posse de bola bem alta, a terceira maior da competição, atrás apenas de Flamengo e Fluminense.

Entretanto, até por apresentar uma certa versatilidade em seu jogo, Matheus Pereira é capaz de aparecer de maneira importante mesmo em partidas que fogem mais do controle do Cruzeiro, como foi o caso na derrota por 2 a 1 para o Santos. O camisa 10 também deu uma assistência quando a Raposa trucidou o Vitória no primeiro turno em uma vitória por 3 a 0.

Palpite 3 Vitória x Cruzeiro: Matheus Pereira marcar ou dar uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.10 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.