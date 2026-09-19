Palpite Vitória x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 20/09/26

Veja os palpites para a partida entre Vitória x Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 16h.
Melhores palpites para Vitória x Cruzeiro
- (Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 1.42 naBetboom
- Renê ter quatro ou mais finalizações, com odds de 1.70 naBetboom
- Matheus Pereira marcar ou dar uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.10 naBetboom
*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Cruzeiro defende posição dentro do G6.
Nossa análise: Momentos das equipes
Particularmente para uma equipe que sofre acima da média para pontuar fora de casa, o Vitória lamentará o fracasso em segurar uma vantagem no último jogo, desperdiçando uma liderança de dois gols diante do Mirassol para ficar só com o empate. Individualmente, a atuação oportunista de Renê — autor dos dois gols do Vitória no jogo — gera um pouco de otimismo em torno do pior ataque da competição.
O Cruzeiro visitou o Santos no último final de semana, e o placar de 2 a 1 na derrota fora de casa é um tanto quanto generoso com a atuação cruzeirense, amplamente dominada por longos períodos da partida. Individualmente, no entanto, a excepcional atuação do goleiro Otávio não deixa de ser um ponto positivo para essa equipe, justificando a convocação para a Seleção Brasileira.
Prováveis escalações de Vitória e Cruzeiro
Vitória: Lucas, Mateusinho, E. Brítez, Cacá, L. Cândido, Jamerson, Erick, Caique, Zé Vitor, Tarzia e Renê
Cruzeiro: Otávio, Fágner, F. Bruno, J. Marcelo, Rojas, L. Romero, Gérson, K. Arroyo, M. Pereira, M. Henrique e K. Jorge
Entre oscilações dos dois lados, Cruzeiro tem mais para entregar
Mesmo a vantagem que o Vitória chegou a adquirir durante o jogo contra o Mirassol — antes de vê-la evaporar na reta final — passa muito mais por falhas individuais do seu oponente do que propriamente por uma imposição do Rubro-Negro Baiano, ainda devendo em meio a uma sequência de seis jogos nos quais só somou um triunfo.
O Cruzeiro também tem as suas dificuldades recentes, mas conta com a boa fase de Matheus Pereira, que, em determinadas ocasiões, pode ser o suficiente para garantir um resultado positivo. O próprio triunfo contra o Athletico-PR na rodada retrasada é um resultado mais expressivo do que qualquer outro que o Vitória conquiste há um bom tempo.
- Palpite 1 Vitória x Cruzeiro: (Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 1.42 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Renê terá suas chances
Não é nenhum exagero apontar Otávio como o grande responsável pelo Cruzeiro ter segurado o ataque santista em apenas dois gols na rodada anterior. O goleiro cruzeirense viu sua equipe permitir 32 chutes diante do Santos, sendo 10 deles no alvo. Mesmo com uma natural queda em relação a esse número, o Cruzeiro deverá fornecer certas oportunidades ao Vitória.
Aproveitando essa vulnerabilidade da Raposa, que permite um bom volume ofensivo para adversários recentes, o atacante Renê pode ser o próximo nome a dificultar a vida de Otávio. Renê acertou três de suas quatro finalizações no alvo na rodada anterior, acumulando sozinho metade dos seis arremates no alvo do Vitória na partida.
- Palpite 2 Vitória x Cruzeiro: Renê ter quatro ou mais finalizações, com odds de 1.70 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Matheus Pereira segue acumulando bons números
Possuindo nomes como Gérson e Matheus Pereira no meio-campo e, de maneira geral, tendo uma equipe técnica, o Cruzeiro, por meio da filosofia de jogo do seu técnico, acaba tendo uma média de posse de bola bem alta, a terceira maior da competição, atrás apenas de Flamengo e Fluminense.
Entretanto, até por apresentar uma certa versatilidade em seu jogo, Matheus Pereira é capaz de aparecer de maneira importante mesmo em partidas que fogem mais do controle do Cruzeiro, como foi o caso na derrota por 2 a 1 para o Santos. O camisa 10 também deu uma assistência quando a Raposa trucidou o Vitória no primeiro turno em uma vitória por 3 a 0.
- Palpite 3 Vitória x Cruzeiro: Matheus Pereira marcar ou dar uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.10 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.