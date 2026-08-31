Swansea City-Wrexham, anteprima della Championship: tutto quello che c’è da sapere

Swansea City-Wrexham: dettagli della partita

Championship - Game Week 5 5 set 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City e Wrexham scenderanno in campo il 5 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derby tutto gallese ad alta tensione a Swansea

Lo Swansea City torna in casa per ospitare i rivali del Wrexham allo Swansea.com Stadium nella 5ª giornata di EFL Championship. Forte di un avvio di campionato senza sconfitte, lo Swansea punta a difendere il fattore campo e a mantenere il slancio iniziale nella parte alta della classifica. Per il Wrexham, l'intensa trasferta nel Galles del Sud rappresenta un test importante mentre cerca la sua prima vittoria in campionato della stagione 2026/27.

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L'impennata dello Swansea nella 3ª giornata: tre gol al Pride Park

Lo Swansea City arriva a sabato pieno di fiducia dopo un netto 3-0 in trasferta contro il Derby County nella 3ª giornata, il 29 agosto. Joseph Opoku ha indirizzato subito la partita con un gol al 2', seguito da una rete di Eom Ji-sung poco prima dell'intervallo. Ronald ha chiuso la prestazione nel recupero, completando la goleada. Il risultato fa seguito al 2-1 della prima giornata contro lo Stoke City e al pareggio senza reti con lo Sheffield United, portando lo Swansea a 7 punti dopo tre partite di campionato. Anteprima completa della sfida tra Swansea City e Wrexham in EFL Championship. Analizziamo i risultati della 3ª giornata, il momento recente e i temi chiave in vista di questo derby gallese di sabato sera allo Swansea.com Stadium.

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La frustrazione del Wrexham nella 3ª giornata: beffa finale contro il Birmingham

Il Wrexham viaggia verso sud in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Birmingham City nella 3ª giornata, il 28 agosto. Callum Doyle ha trovato la via del gol al 54' riportando il Wrexham in partita, ma la doppietta nel secondo tempo di Phil Neumann del Birmingham si è rivelata decisiva. Dopo aver iniziato la stagione con due pareggi consecutivi per 1-1 contro Cardiff City e Watford, il Wrexham è a quota due punti ed è alla ricerca di maggiore solidità difensiva per fermare il fluido fronte offensivo dello Swansea.

Orgoglio da derby e punti pesanti già in avvio

I derby tra rivali gallesi portano sempre battaglie fisiche intense e transizioni rapide in campo. Il trio offensivo dello Swansea formato da Opoku, Eom e Ronald metterà alla prova la linea difensiva del Wrexham con sovraccarichi centrali, mentre il Wrexham si affiderà al gioco da riferimento offensivo di Kieffer Moore e Nathan Broadhead per innescare i contropiedi. Con il prestigio locale e le posizioni in classifica in palio, la sfida di sabato promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Lo Swansea City è allenato da Vitor Matos. Al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa e non è stata diffusa alcuna probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Il Wrexham è allenato da Phil Parkinson. Allo stesso modo, non sono disponibili dettagli confermati su infortuni o squalifiche per gli ospiti e non è stata fornita alcuna probabile formazione. Torna a controllare per le ultime notizie sulle squadre con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

Lo Swansea City ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il 3-0 in Championship sul campo del Derby County il 29 agosto, dopo lo 0-0 con lo Sheffield United del 22 agosto. Lo Swansea ha inoltre battuto lo Stoke City 2-1 in trasferta il 15 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Birmingham City in Carabao Cup. Nelle cinque partite, lo Swansea ha segnato sei gol e ne ha subiti due.

Il Wrexham ha perso tre partite, ne ha pareggiata una e non ne ha vinta nessuna nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 2-1 subito in casa contro il Birmingham City in Championship il 28 agosto. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con il Watford il 22 agosto e 1-1 con il Cardiff City il 17 agosto. Il Wrexham ha subito gol in ciascuna delle ultime quattro partite e deve ancora vincere una gara ufficiale in questa stagione.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 13 marzo 2026, quando il Wrexham ha battuto lo Swansea City 2-0 in una partita di Championship. In precedenza, lo Swansea aveva vinto 2-1 in casa nella gara di ritorno del 19 dicembre 2025. Nei due confronti ufficiali più recenti, ciascuna squadra conta una vittoria. Le due formazioni si sono affrontate anche nelle serie inferiori, con precedenti in League Two e League One distribuiti nei primi anni 2000.