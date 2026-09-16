Championship - Game Week 8 19 set 2026 - 07:30 The Den

Millwall-West Ham United inizierà il 19 settembre 2026 alle 06:30 EST e alle 10:30 GMT.

Millwall-West Ham United: anteprima Championship

A darsi battaglia questo sabato saranno le agguerrite rivali londinesi Millwall e West Ham, con gli ospiti in grande forma e desiderosi di tornare immediatamente in Premier League al primo tentativo. Tra queste squadre, e tra le rispettive tifoserie, non corre certo buon sangue.

Una battaglia reale londinese

I tifosi di Millwall e West Ham non si sopportano, ma sabato dovranno farsene una ragione. Queste due squadre non si affrontano dal 2012, quando il West Ham vinse 2-1 con i gol di Carlton Cole e Winston Reid in una giornata in cui l'attuale allenatore dell'Ipswich Town Gary O'Neil entrò dalla panchina per il West Ham, mentre un certo Harry Kane fece il suo ingresso da subentrato per il Millwall. Chiaramente, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. I padroni di casa di sabato hanno iniziato la stagione con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte e hanno solo quattro punti di ritardo dalla vetta, anche se sono senza vittorie nelle ultime tre partite in tutte le competizioni e hanno perso quattro delle ultime sei.

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La speranza è sempre viva per il West Ham

Jarrod Bowen ha brillato fin qui in questa stagione con il West Ham, guidando la divisione con otto occasioni create. Il West Ham avrà bisogno che il suo capitano sia al meglio se vuole tornare nella massima serie la prossima stagione, e finora lui sta facendo proprio questo per la capolista. Il West Ham ha 14 punti dopo sette partite ed è primo a pari merito con Swansea, Middlesbrough e West Brom. Bowen ha già quattro gol e tre assist in questa stagione, il che lo rende il giocatore più produttivo della Championship insieme al duo del Southampton composto da Cyle Larin e Finn Azaz. Kyle Walker-Peters dovrebbe proseguire come terzino destro dopo aver sostituito l'infortunato Joel Veltman nel 6-0 sul Wrexham, partita in cui ha servito due assist da subentrato.

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Probabili formazioni

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Notizie sulle squadre e rose

Il Millwall è allenato da Alex Neil, anche se non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per i padroni di casa in vista di questa partita. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il West Ham è sotto la guida di Nuno Espirito Santo e al momento non ci sono notizie confermate sulla squadra ospite. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla rosa nell'avvicinamento alla partita.

Forma

Il Millwall ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Blackburn Rovers in Championship, e nel corso di questa serie è arrivato anche il 5-1 subito contro il Southampton. L'unico punto luminoso per i Lions è stato il 4-0 contro il Bolton Wanderers. In queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti 14, con quattro sconfitte consecutive che rappresentano un periodo di forma preoccupante.

Il West Ham ha vinto quattro partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque. L'uscita più recente è stata il 6-0 sul Wrexham, e in questa serie ha battuto anche il Bolton Wanderers per 2-3 in trasferta e il Derby County per 3-0. Il West Ham ha pareggiato 1-1 con il Watford nell'unica occasione in cui ha lasciato punti per strada. Il West Ham ha segnato 16 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con quattro vittorie di fila nelle ultime quattro uscite.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale a febbraio 2012, quando il West Ham vinse 2-1 in casa in Championship. Nelle cinque precedenti sfide registrate, il West Ham ne ha vinte due, il Millwall una, mentre due partite sono finite in parità. L'ultimo confronto a The Den presente in questo dataset si è chiuso sullo 0-0 nel settembre 2011.

Classifica

Nella classifica di Championship, il West Ham United è primo mentre il Millwall è 13° in vista di questa sfida.