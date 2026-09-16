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Championship
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Millwall-West Ham United, anteprima di Championship: nessun amore perso a Londra

Championship
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West Ham United

Anteprima completa della sfida di Championship tra Millwall e West Ham, con due grandi rivali una di fronte all’altra. Analizziamo tattiche, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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Championship - Game Week 8
The Den

Millwall-West Ham United inizierà il 19 settembre 2026 alle 06:30 EST e alle 10:30 GMT.

Millwall-West Ham United: anteprima Championship

A darsi battaglia questo sabato saranno le agguerrite rivali londinesi Millwall e West Ham, con gli ospiti in grande forma e desiderosi di tornare immediatamente in Premier League al primo tentativo. Tra queste squadre, e tra le rispettive tifoserie, non corre certo buon sangue.

Una battaglia reale londinese

I tifosi di Millwall e West Ham non si sopportano, ma sabato dovranno farsene una ragione. Queste due squadre non si affrontano dal 2012, quando il West Ham vinse 2-1 con i gol di Carlton Cole e Winston Reid in una giornata in cui l'attuale allenatore dell'Ipswich Town Gary O'Neil entrò dalla panchina per il West Ham, mentre un certo Harry Kane fece il suo ingresso da subentrato per il Millwall. Chiaramente, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. I padroni di casa di sabato hanno iniziato la stagione con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte e hanno solo quattro punti di ritardo dalla vetta, anche se sono senza vittorie nelle ultime tre partite in tutte le competizioni e hanno perso quattro delle ultime sei.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

La speranza è sempre viva per il West Ham

Jarrod Bowen ha brillato fin qui in questa stagione con il West Ham, guidando la divisione con otto occasioni create. Il West Ham avrà bisogno che il suo capitano sia al meglio se vuole tornare nella massima serie la prossima stagione, e finora lui sta facendo proprio questo per la capolista. Il West Ham ha 14 punti dopo sette partite ed è primo a pari merito con Swansea, Middlesbrough e West Brom. Bowen ha già quattro gol e tre assist in questa stagione, il che lo rende il giocatore più produttivo della Championship insieme al duo del Southampton composto da Cyle Larin e Finn Azaz. Kyle Walker-Peters dovrebbe proseguire come terzino destro dopo aver sostituito l'infortunato Joel Veltman nel 6-0 sul Wrexham, partita in cui ha servito due assist da subentrato.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Probabili formazioni

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Millwall - West Ham United

Allenatore

  • A. Neil

Il Millwall è allenato da Alex Neil, anche se non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per i padroni di casa in vista di questa partita. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il West Ham è sotto la guida di Nuno Espirito Santo e al momento non ci sono notizie confermate sulla squadra ospite. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla rosa nell'avvicinamento alla partita.

Forma

MIL

MIL - Forma

WRE
S0-3
BOL
V4-0
NEW
S0-1
BLB
S3-1
MID
D2-2
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
WHU

WHU - Forma

WOL
V4-2
DER
V3-0
BOL
V2-3
WRE
V6-0
FUL
S2-3
Gol segnato (subito)
18/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Millwall ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Blackburn Rovers in Championship, e nel corso di questa serie è arrivato anche il 5-1 subito contro il Southampton. L'unico punto luminoso per i Lions è stato il 4-0 contro il Bolton Wanderers. In queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti 14, con quattro sconfitte consecutive che rappresentano un periodo di forma preoccupante.

Il West Ham ha vinto quattro partite e ne ha pareggiata una nelle ultime cinque. L'uscita più recente è stata il 6-0 sul Wrexham, e in questa serie ha battuto anche il Bolton Wanderers per 2-3 in trasferta e il Derby County per 3-0. Il West Ham ha pareggiato 1-1 con il Watford nell'unica occasione in cui ha lasciato punti per strada. Il West Ham ha segnato 16 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con quattro vittorie di fila nelle ultime quattro uscite.

Precedenti

Testa a testa

MillwallPareggioWest Ham United
1
2
2
Championship
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FIN
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
West Ham United badge
West Ham United
WHU
0
FIN
EFL Cup
West Ham United badge
West Ham United
WHU
3
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FIN
Championship
West Ham United badge
West Ham United
WHU
1
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FIN
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
West Ham United badge
West Ham United
WHU
0
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo incontro tra questi due club risale a febbraio 2012, quando il West Ham vinse 2-1 in casa in Championship. Nelle cinque precedenti sfide registrate, il West Ham ne ha vinte due, il Millwall una, mentre due partite sono finite in parità. L'ultimo confronto a The Den presente in questo dataset si è chiuso sullo 0-0 nel settembre 2011.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
West Ham UnitedWest Ham UnitedWHU
7421209+1114
V
V
V
V
D
2
Swansea CitySwansea CitySWA
7421115+614
V
S
D
V
V
3
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
74211410+414
D
V
V
D
V
4
West Bromwich AlbionWest Bromwich AlbionWBA
7421107+314
D
V
V
D
S
5
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
733185+312
D
D
S
V
V
6
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
733167-112
D
D
S
D
V
7
Wolverhampton WanderersWolverhampton WanderersWOL
63211410+411
V
D
S
V
V
8
Lincoln CityLincoln CityLIN
732266011
V
V
D
D
V
9
SouthamptonSouthamptonSOU
7421188+1010
V
V
D
D
V
10
Birmingham CityBirmingham CityBIR
7241109+110
V
S
D
D
V
11
MillwallMillwallMIL
73131313010
D
S
V
S
S
12
Stoke CityStoke CitySTK
73131111010
V
D
V
V
S
13
Bristol CityBristol CityBRC
73131012-210
S
S
V
V
V
14
Norwich CityNorwich CityNOR
7304131309
S
V
V
S
V
15
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
723289-19
S
V
S
V
D
16
Blackburn RoversBlackburn RoversBLB
7223101008
V
S
S
D
S
17
WatfordWatfordWAT
722379-28
S
V
S
S
D
18
PortsmouthPortsmouthPOR
621378-17
D
V
S
S
V
19
WrexhamWrexhamWRE
7142711-47
S
D
D
V
S
20
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
7214712-57
V
S
S
S
S
21
Cardiff CityCardiff CityCAC
7043711-44
S
D
S
S
D
22
Derby CountyDerby CountyDER
7115613-74
S
S
S
V
S
23
Preston North EndPreston North EndPNE
7106613-73
S
S
V
S
S
24
BurnleyBurnleyBUR
7034816-83
S
D
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Retrocessione

Nella classifica di Championship, il West Ham United è primo mentre il Millwall è 13° in vista di questa sfida.

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