La scalata da record del Wrexham lungo la piramide del calcio è stata fenomenale. Con il salto in Championship al termine della stagione 2024/25, il club è diventato il primo in assoluto nelle prime cinque divisioni del calcio inglese a centrare tre promozioni consecutive.

Dopo aver conquistato un impressionante 7° posto nella stagione d'esordio in Championship lo scorso anno, la terza squadra di calcio professionistica più antica al mondo punta ora con decisione alla terra promessa: la Premier League.

GOAL vi spiega esattamente come assicurarvi i biglietti del Wrexham 2026/27, con i prezzi, le modalità d'acquisto e altro ancora.

Prossime partite del Wrexham nella stagione 2026/27

Data Partita (GMT) Stadio Biglietti sab 19 set Wrexham vs Southampton (15:00) Racecourse Ground (Wrexham) Biglietti sab 10 ott Derby County vs Wrexham (15:00) Pride Park (Derby) Biglietti mar 13 ott Wrexham vs West Brom (19:45) Racecourse Ground (Wrexham) Biglietti sab 17 ott Wrexham vs Preston North End (15:00) Racecourse Ground (Wrexham) Biglietti sab 24 ott Blackburn Rovers vs Wrexham (15:00) Ewood Park (Blackburn) Da definire sab 30 ott Sheffield United vs Wrexham (20:00) Bramall Lane (Sheffield) Biglietti mer 4 nov Wrexham vs Middlesbrough Racecourse Ground (Wrexham) Biglietti sab 7 nov Wrexham vs Wolverhampton Wanderers Racecourse Ground (Wrexham) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Wrexham?

Il modo ufficiale e più affidabile per acquistare i biglietti per il giorno della partita è direttamente tramite il portale eTicketing del Wrexham su eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Poiché la richiesta al Racecourse Ground è tra le più alte della Championship, i biglietti vengono distribuiti tramite un rigido processo di assegnazione su più livelli.

Dragon Membership ufficiali e ticket ballot

I biglietti in vendita generale raramente arrivano al pubblico aperto. Per ottenere i tagliandi per le partite casalinghe, i tifosi devono essere in possesso di una Dragon Membership ufficiale, Digital Dragon, Red Dragon o Gold Dragon.

Il Wrexham gestisce un sistema ufficiale di ticket ballot, lotteria, per i membri prima di gruppi di partite casalinghe, mettendo a disposizione circa 1.200 biglietti per gara esclusivamente tramite questo ballot.

Fasi di assegnazione dei biglietti: abbonati, rinnovi e priorità per l'assegnazione delle trasferte Membri ufficiali Dragon, ticket ballot e priorità fedeltà Vendita generale, offerta pubblicamente solo se i biglietti del ballot restano non assegnati

Pacchetti hospitality per il giorno della partita

I pacchetti hospitality executive e lounge non richiedono una Dragon Membership e garantiscono l'ingresso il giorno della partita, anche se si esauriscono rapidamente dopo le date di rilascio.

Mercati secondari

Per i tifosi che non riescono a procurarsi i biglietti tramite il ballot riservato ai membri, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita tra tifosi. Assicuratevi di controllare i termini e condizioni del sito da cui state acquistando.

Quanto costano i biglietti del Wrexham?

Il Wrexham AFC applica una politica di prezzi fissi per tutte le partite casalinghe di campionato in EFL Championship.

A differenza di molti club di Championship che alzano i prezzi per avversari di alto profilo o derby locali, i prezzi dei biglietti restano costanti indipendentemente dall'avversario, collocandosi tra i più accessibili della divisione.

Inoltre, il club non applica alcuna commissione di prenotazione sugli acquisti ufficiali e tutti i biglietti vengono consegnati in formato digitale.

I prezzi standard dei biglietti per il giorno della partita variano principalmente in base al settore e alla categoria d'età:

Biglietti adulti: in genere variano tra £28 e £32 nell'assegnazione generale per i membri.

in genere variano tra £28 e £32 nell'assegnazione generale per i membri. Riduzioni: sono previste tariffe scontate per Over 65, Under 21, Under 18 e Under 14, con i biglietti junior a partire da appena £10.

sono previste tariffe scontate per Over 65, Under 21, Under 18 e Under 14, con i biglietti junior a partire da appena £10. Settori: i posti nell'University End rappresentano il prezzo base standard, mentre le visuali centrali all'interno della Wrexham Lager Stand e della Macron Stand rientrano nella fascia più alta del prezzo standard.

Come ottenere gli abbonamenti del Wrexham?

Un abbonamento è l'unico modo garantito per assicurarsi un posto al Racecourse Ground per ogni partita casalinga durante la Championship 2026/27.

Gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono andati esauriti durante la finestra di rinnovo a causa dell'incredibile domanda. Gli abbonamenti adulti partivano da £420+, offrendo un valore eccezionale per un calendario di 23 partite casalinghe di campionato.

Tutti gli abbonati ricevono automaticamente una Digital Dragon Membership, che garantisce accesso a sconti promozionali e programmi digitali per il giorno della partita. I tifosi possono anche passare allo status di Red Dragon o Gold Dragon per ottenere tessere fisiche, merchandising esclusivo e accesso prioritario ai biglietti per le coppe.

Storia del Racecourse Ground

Il Racecourse Ground è uno stadio di calcio a Wrexham, in Galles. È il quinto stadio più grande del Paese, con una capienza di oltre 10.000 posti, ed è la casa del Wrexham AFC dal 1864.

Il Racecourse Ground è lo stadio internazionale di calcio più antico del mondo ancora sede di partite internazionali, essendo stato il teatro della prima gara internazionale casalinga del Galles nel 1877. L'impianto è stato utilizzato anche dal club di rugby league North Wales Crusaders, dal club di rugby union Scarlets e dal Liverpool Reserves. Nei primi tempi, il campo veniva utilizzato anche per cricket e corse dei cavalli.

I settori del Racecourse Ground sono conosciuti come: Wrexham Lager Stand, University End, Macron Stand e The Kop.

Wrexham Lager Stand

Affaccia sul punto in cui un tempo sorgeva lo Yale College ed è attualmente il settore più grande dell'impianto, con una capienza di 4.200 posti. Fu costruita nel 1972 in preparazione alla prima avventura europea del club e ha anche dotato la società di nuovi spogliatoi, uffici e aree hospitality. Il settore è sponsorizzato da Wrexham Lager, un birrificio indipendente locale.

University End

Ha una capienza di 3.000 posti e offre ai tifosi un'ottima visuale del campo. I sostenitori di casa sono collocati in questo settore dalla stagione 2007/08. Allo stesso tempo, i tifosi ospiti furono spostati nella Yale Stand, Wrexham Lager Stand, tranne nelle partite in cui è prevista una grande affluenza ospite.

Macron Stand

È il settore più recente del Racecourse Ground, con una capienza di 3.500 posti. Fu costruito sopra la vecchia Mold Road stand nel 1999. Il settore ospita uno studio TV e otto box privati completamente attrezzati, oltre a un ristorante chiamato 'The Changing Rooms'.

The Kop

Situato dietro una delle porte, è conosciuto ufficialmente come Crispin Lane End o 'Town End'. Con una capienza di 5.000 posti, lo Spion Kop era la più grande terrazza interamente in piedi dell'English Football League, ma dal 2008 non viene più utilizzato per motivi di sicurezza. A marzo di quest'anno, il Wrexham County Borough ha approvato la proposta per la costruzione di una nuova Kop da 5.500 posti a sedere. Il club punta ad averla pronta in tempo per la stagione 2027/28.