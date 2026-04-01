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Africa Cup of Nations

Africa Cup of Nations - Generale

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Africa Cup of Nations, calendario e risultati

martedì 13 gennaio
Senegal badge
Senegal
SEN
1
Egitto badge
Egitto
EGI
0
FIN
Nigeria badge
Nigeria
NGR
0
Marocco badge
Marocco
MAR
0
FIN
rig 2 - 4
venerdì 16 gennaio
Egitto badge
Egitto
EGI
0
Nigeria badge
Nigeria
NGR
0
FIN
rig 2 - 4
sabato 17 gennaio
Senegal badge
Senegal
SEN
0
Marocco badge
Marocco
MAR
3
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Juventus crestJuventus11005053
V
2Crystal Palace crestCrystal Palace11004043
V
3Sparta Prague crestSparta Prague11004133
V
4Besiktas crestBesiktas11004133
V
5Union St.Gilloise crestUnion St.Gilloise11003033
V
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