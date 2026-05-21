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Una poltrona per due.

Hull City e Middlesbrough si contendono l'ultimo slot promozione, che consentirà alla vincente della finale di tornare a giocare in Premier League.

L'Hull City, qualificatosi dopo aver eliminato il Millwall, sfiderà il ripescato Middlesbrough anziché il Southampton: i Saints, che avevano battuto il Boro sul campo, infatti sono stati squalificati dalla EFL per spionaggio illecito durante gli allenamenti di alcune squadre avversarie. Una leggerezza costata carissimo: il Middlesbrough, dunque, avrà una nuova possibilità per provare a raggiungere la Premier League.

In caso di parità al 90', per decretare la terza promossa in Premier, Hull City-Middlesbrough proseguirà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Tutto sulla finale, incluse le info relative a formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Hull City-Middlesbrough in diretta? Canale TV e diretta streaming

Hull City-Middlesbrough, in Italia, non sarà trasmessa in tv da alcuna emittente. La finale di Championship, però, si potrà vedere in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Hull City-Middlesbrough: ora di inizio

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La finale Hull City-Middlesbrough si gioca sabato 23 maggio 2026, alle 17:30 italiane, al Wembley Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hull City - Middlesbrough Probabile formazione Panchina Allenatore S. Jakirovic Probabile formazione Panchina Allenatore K. Hellberg

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 8 E. Matazo Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Hull City-Middlesbrough

HULL CITY (3-4-2-1): Pandur; Ajayi, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Joseph, Millar; McBurnie. All. Jakirovic.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Charles, Jander; Matsuki, Azaz, Scienza; Stewart. All. Eckert.

Forma

Partite tra le due squadre