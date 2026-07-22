Tre squadre su cui puntare per un investimento a lungo termine

Tre diverse selezioni nei principali campionati europei, con club dalle differenti ambizioni, offrono un'opportunità unica per sfruttare le prime quote del mercato antepost.

Mercati Antepost Lottomatica Goldbet Netbet Man City nei primi due posti 2.35 2.35 3.00 Atletico Madrid vincente senza Barcellona e Real Madrid 2.00 2.00 2.89 Promozione Wolves 2.60 2.60 2.20

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Tre club, tre differenti ambizioni su cui puntare

Con la stagione 2026/27 distante ormai circa un mese, l'analisi si concentra su una tripla che abbraccia tre dei principali campionati europei. Premier League, Championship e La Liga offrono un valore significativo per tre club dalle ambizioni differenti.

Dopo non essere riuscito a conquistare il titolo per due stagioni consecutive, il Manchester City si appresta a iniziare una nuova era sotto la guida di Enzo Maresca. Il tecnico italiano conosce bene l'ambiente ed eredita quella che è con ogni probabilità la rosa più forte d'Europa. Di conseguenza, risulta davvero difficile scommettere contro un loro piazzamento tra le prime due posizioni.

Per molto tempo, l'Atletico Madrid è stata la miglior squadra della Liga alle spalle di Real Madrid e Barcellona. Tuttavia, la scorsa stagione si è conclusa con un quarto posto, un risultato che Diego Simeone vorrà certamente riscattare. Il tecnico argentino dispone dell'organico adatto per invertire la rotta, specialmente alla luce del rapido adattamento di Ademola Lookman al campionato spagnolo dopo il suo arrivo a gennaio.

Anche i Wolves presentano una novità in panchina a causa dell'addio di Rob Edwards. César Peixoto assume la guida di un club fuori dal Portogallo per la prima volta in carriera, il che potrebbe rendere la stagione particolarmente impegnativa. Tuttavia, la società si è mossa con intelligenza sul mercato, garantendosi ottime possibilità di centrare la promozione immediata in Premier League.

Manchester City subito al vertice?

Dati alla mano, questa è la selezione più solida della tripla, visto il secondo posto conquistato dal Manchester City nella Premier League 2025/26 con 78 punti. Dalla stagione 2017/18, i Citizens si sono classificati tra le prime due posizioni in ben otto occasioni su nove. Di conseguenza, il dato di partenza è ampiamente sufficiente per sostenere un pronostico sul piazzamento nei primi due posti.

L'eccellente rendimento casalingo del Manchester City in Premier League costituisce una base solida per la scelta effettuata. Nella passata stagione, la squadra ha conquistato ben 45 punti all'Etihad Stadium, con un bilancio di 14 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte in 19 gare interne. A fronte di un valore di xG pari a 71,01, i Cityzens hanno superato le attese realizzando 77 reti complessive. In casa, la media è stata di 2,02 gol ogni 90 minuti: uno dei motivi per cui rappresentano una delle opzioni antepost più affidabili del campionato.

Serve comunque un minimo di cautela, poiché ogni scommessa antepost a inizio stagione sul City deve tenere conto di un possibile periodo di transizione prima che la squadra trovi il giusto equilibrio. Ecco perché si tratta di un'opzione legata al valore della quota piuttosto che di una certezza assoluta. Ciononostante, per una squadra reduce da un secondo posto e da prestazioni casalinghe così solide non sarà necessario compiere un'impresa straordinaria per confermarsi nelle prime due posizioni.

L'acquisto di Elliot Anderson potrebbe rivelarsi un colpo magistrale. Il centrocampista garantisce energia e sostanza alla mediana, elementi fondamentali lungo la durata di una stagione così intensa. La scelta si fonda principalmente sulla continuità mostrata dal City nell'ultima annata, chiusa a quota 78 punti con un rullino interno eccellente. Se il mercato offre una quota competitiva per un profilo di questo livello, l'inserimento nella schedina appare del tutto giustificato.

Atletico Madrid: primi tra i "normali"?

L'Atletico rappresenta la selezione più prudente della tripla, nonché quella che richiede un'analisi più approfondita. Il quarto posto ottenuto nella scorsa Liga è da attribuire principalmente alla scarsa incisività negli ultimi trenta metri: i Colchoneros hanno messo a segno 62 reti, 10 in meno rispetto al Villarreal terzo in classifica e ben 33 in meno rispetto al Barcellona.

L'aspetto positivo riguarda l'aver superato il valore teorico di xG (58,87), ma a tradire la squadra è stata la percentuale di realizzazione dei tiri, fermatasi al 12,45%. A titolo di confronto, il Villarreal ha fatto registrare la miglior percentuale di conversione della Liga con il 15,82%, fattore determinante per il loro terzo posto a scapito dell'Atletico. La flessione della potenza di fuoco dei madrileni, unita alla possibile partenza di Julián Álvarez, invita alla prudenza prima di considerare scontato qualsiasi pronostico nel mercato "Vincente senza Real e Barcellona".

Tuttavia, al di là dei campanelli d'allarme, la tesi a favore dell'Atletico resta solida. Il rendimento casalingo è stato eccellente, con una media di 2,42 punti a partita, inferiore solo a quella delle prime due della classe. Una tale continuità tra le mura amiche garantisce quasi sempre un margine di vantaggio sul resto delle inseguitrici, a maggior ragione se il rendimento esterno dovesse mostrare progressi.

Inoltre, il reparto avanzato potrebbe presentarsi rinnovato all'inizio del campionato. L'addio di Antoine Griezmann impone un cambio di assetto tattico in cui Lee Kang-in rivestirà un ruolo centrale, pur non potendo farsi carico dell'intero peso dell'attacco. Sarà necessario un apporto maggiore anche da parte del resto della rosa. La motivazione a favore dei Colchoneros risiede nella capacità di riscattarsi a un solo anno di distanza dal terzo posto, facendo leva sulla forza del fattore campo.

Per questo motivo, la giocata è consigliata solo a condizione che la quota rifletta adeguatamente il piazzamento al quarto posto della scorsa stagione e la reale possibilità di primeggiare nel gruppo delle inseguitrici. Con queste premesse, l'Atletico Madrid costituisce un'opzione antepost ragionevole e non un semplice azzardo.

Ritorno immediato per i Wolves?

Quella relativa ai Wolves è la selezione con l'indice di rischio più elevato, ma offre al contempo il potenziale di resa più alto in caso di rapido successo del nuovo progetto. La stagione 2025/26 in Premier League è stata a dir poco disastrosa: a fronte di un xG di 35,52, le reti messe a segno sono state appena 27. La formazione del Molineux ha effettuato 370 conclusioni totali, scontando una percentuale di realizzazione del 7,30%, la peggiore del torneo. Anche il rendimento casalingo è risultato deficitario, con una media di soli 0,74 punti a partita.

Cifre che meritano un'attenta riflessione, poiché la semplice retrocessione non garantisce a nessun club la promozione automatica. I Wolves necessitano di un vero e proprio azzeramento, non di un semplice cambio di categoria: per questa ragione le operazioni di calciomercato estivo risultano determinanti per l'analisi. Gli arrivi a parametro zero di Raúl Jiménez e Kieran Trippier, unitamente all'acquisto a titolo definitivo di Ladislav Krejčí e all'ingaggio di Rafiki Said (primo rinforzo della gestione César Peixoto), vanno esattamente in questa direzione.

L'innesto di Said rappresenta un chiaro segnale sul nuovo corso tattico, improntato su maggiore velocità, atletismo e incisività offensiva: le caratteristiche indispensabili per una squadra reduce dalle sole 27 reti dell'ultima annata. La cessione di João Gomes all'Aston Villa per 38 milioni di sterline lascia tuttavia uno scoperto a centrocampo, elemento che sconsiglia di dare per scontata una risalita automatica in Premier League.

Alla luce di queste considerazioni, l'opzione Wolves diventa un pronostico stuzzicante solo in presenza di una quota di promozione sufficientemente vantaggiosa. La disponibilità economica, gli innesti mirati e un campionato adatto a un'impostazione di gioco aggressiva e offensiva rendono il club una scelta plausibile per completare la tripla antepost, pur senza dimenticare la doverosa cautela.