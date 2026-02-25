Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Mohamed Saeed

Corrispondente di calcio per la regione MENA e l’Europa

Ho iniziato il mio percorso nel giornalismo nel 2011, specializzandomi in inchieste giornalistiche. Questo mi ha permesso di esplorare vari settori in profondità e sviluppare solide capacità analitiche, fino a quando ho deciso di concentrarmi sulla mia prima passione: il calcio. Successivamente, mi sono dedicato alla copertura della nazionale egiziana in tutte le categorie, del calcio mondiale e di altri sport come nuoto, tiro e squash.

La mia passione per il calcio è iniziata sul campo, giocando nelle squadre giovanili di diversi club egiziani. Da lì, mi sono dedicato a seguire il calcio mondiale, a partire dalla Coppa del Mondo 1998, e il calcio locale in Egitto. Non mi sono limitato a seguirlo davanti allo schermo, ma ho sempre assistito alle partite della mia squadra del cuore, lo Zamalek, il club più decorato del XX secolo, direttamente dagli spalti.

Non ho una squadra europea preferita, anche se tendo a simpatizzare per l’AC Milan per la mia ammirazione per campioni come George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Questo ha reso ancora più piacevole seguire le storiche partite del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, pur rimanendo neutrale nei dibattiti su di esse.

Tuttavia, i miei momenti calcistici più belli rimangono la vittoria dello Zamalek sull’Ismaily e la sconfitta dell’Al Ahly contro l’Enppi, segnata dal gol di testa di Sid Abdel-Naim che regalò allo Zamalek l’epico titolo della stagione 2002-2003, così come la dolce rivincita del Milan sul Liverpool nella finale di Champions League 2007 con la storica doppietta di Inzaghi.

Ho avuto la fortuna di lavorare per due delle principali piattaforme sportive del Medio Oriente, Kooora e GOAL.COM, acquisendo conoscenze approfondite sia sul calcio arabo che su quello mondiale. Sono stato onorato di entrare nell’Ordine dei Giornalisti Egiziani nel 2022 e mi specializzo nella scrittura di contenuti sportivi ottimizzati per i motori di ricerca (SEO) per Kooora.

La mia formazione preferita di tutti i tempi include: Buffon in porta; difensori Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; centrocampisti Zidane, Iniesta, Lionel Messi; attaccanti Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo e Maradona.

Nel corso della mia carriera, ho pubblicato migliaia di articoli, inchieste e reportage su Kooora e GOAL.COM. Tra i più importanti:

“Che ne pensi della falafel ora, Aboutrika? Arnie Slot distrugge il ‘Lobster Club’ e pianifica di cancellare il Manchester City!”

“Ritirato dal tennis ma il suo amore per il Real Madrid è infinito… Nadal che ha tolto volontariamente la maglia del Barcellona e ha creato metà della fortuna di Georgina!”

“Grazie al ingenuo Ceferin… le ambizioni del più grande nemico della Roshn League regalano all’Arabia Saudita una vittoria travolgente gratis!”

Articoli di Mohamed Saeed
  1. FBL-EUR-C1-MAN CITY-GALATASARAYAFP
    GalatasarayV. Osimhen

    Il Galatasaray pianifica l'acquisto di Calhanoglu dopo che Osimhen ha "raddoppiato" il suo valore

    Il Galatasaray non si accontenta più di essere la forza dominante nel calcio turco, ma punta ora all'élite europea. Dopo la straordinaria vittoria per 5-2 sulla Juventus in Champions League, il vicepresidente Abdullah Kavukcu ha delineato un piano per trasformare il gigante di Istanbul in una potenza globale entro cinque anni. Al centro di questa rivoluzione c'è l'integrazione di giocatori di spicco provenienti dalla Serie A, un mercato che il club ha saccheggiato con crescente frequenza e potenza finanziaria.

  2. FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP
    P. KaluluJuventus

    Kalulu minimizza il dramma del cartellino rosso dell'Inter

    Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha finalmente parlato della polemica seguita alla sua controversa espulsione durante il Derby d'Italia. Il francese è stato al centro di un acceso dibattito dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo per un fallo su Alessandro Bastoni, una decisione che molti hanno ritenuto severa data l'apparente mancanza di contatto.

Pubblicità