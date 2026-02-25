Mohamed Saeed

Corrispondente di calcio per la regione MENA e l’Europa

Ho iniziato il mio percorso nel giornalismo nel 2011, specializzandomi in inchieste giornalistiche. Questo mi ha permesso di esplorare vari settori in profondità e sviluppare solide capacità analitiche, fino a quando ho deciso di concentrarmi sulla mia prima passione: il calcio. Successivamente, mi sono dedicato alla copertura della nazionale egiziana in tutte le categorie, del calcio mondiale e di altri sport come nuoto, tiro e squash.

La mia passione per il calcio è iniziata sul campo, giocando nelle squadre giovanili di diversi club egiziani. Da lì, mi sono dedicato a seguire il calcio mondiale, a partire dalla Coppa del Mondo 1998, e il calcio locale in Egitto. Non mi sono limitato a seguirlo davanti allo schermo, ma ho sempre assistito alle partite della mia squadra del cuore, lo Zamalek, il club più decorato del XX secolo, direttamente dagli spalti.

Non ho una squadra europea preferita, anche se tendo a simpatizzare per l’AC Milan per la mia ammirazione per campioni come George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Questo ha reso ancora più piacevole seguire le storiche partite del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, pur rimanendo neutrale nei dibattiti su di esse.

Tuttavia, i miei momenti calcistici più belli rimangono la vittoria dello Zamalek sull’Ismaily e la sconfitta dell’Al Ahly contro l’Enppi, segnata dal gol di testa di Sid Abdel-Naim che regalò allo Zamalek l’epico titolo della stagione 2002-2003, così come la dolce rivincita del Milan sul Liverpool nella finale di Champions League 2007 con la storica doppietta di Inzaghi.

Ho avuto la fortuna di lavorare per due delle principali piattaforme sportive del Medio Oriente, Kooora e GOAL.COM, acquisendo conoscenze approfondite sia sul calcio arabo che su quello mondiale. Sono stato onorato di entrare nell’Ordine dei Giornalisti Egiziani nel 2022 e mi specializzo nella scrittura di contenuti sportivi ottimizzati per i motori di ricerca (SEO) per Kooora.

La mia formazione preferita di tutti i tempi include: Buffon in porta; difensori Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; centrocampisti Zidane, Iniesta, Lionel Messi; attaccanti Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo e Maradona.

Nel corso della mia carriera, ho pubblicato migliaia di articoli, inchieste e reportage su Kooora e GOAL.COM. Tra i più importanti:

“Che ne pensi della falafel ora, Aboutrika? Arnie Slot distrugge il ‘Lobster Club’ e pianifica di cancellare il Manchester City!”

“Ritirato dal tennis ma il suo amore per il Real Madrid è infinito… Nadal che ha tolto volontariamente la maglia del Barcellona e ha creato metà della fortuna di Georgina!”

“Grazie al ingenuo Ceferin… le ambizioni del più grande nemico della Roshn League regalano all’Arabia Saudita una vittoria travolgente gratis!”