Il PSG aggiorna sulle condizioni di Dembélé: si teme per la finale di Champions

Dopo la sconfitta per 2-1 nel derby parigino, l’allenatore ha subito minimizzato la gravità della situazione. Ha spiegato che il cambio dell’ala con Goncalo Ramos non è dovuto a un problema di lungo periodo.

Enrique ha dichiarato: “Credo sia solo stanchezza. Oggi sono solo speculazioni, non penso sia nulla di grave e mancano ancora due settimane”.

L’ottimismo dell’allenatore è confermato dagli esami, che escludono uno strappo grave: si trattasolo di unleggero fastidio al polpaccio, aumentando così le probabilità di recupero per la finale europea contro i Gunners di Mikel Arteta.