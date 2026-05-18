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Il PSG aggiorna sulle condizioni di Dembélé: si teme per la finale di Champions

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Arsenal
Champions League

Il Paris Saint-Germain ha fornito un importante aggiornamento sulle condizioni di Ousmane Dembélé, sostituito durante l'ultima di Ligue 1. L'ex Barcellona, uscito zoppicando dal derby col Paris FC, desta preoccupazione a 12 giorni dalla finale di Champions League contro l'Arsenal.

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  • Il PSG conferma: Dembélé ha un problema al polpaccio

    I campioni di Francia hanno chiarito le condizioni del loro fuoriclasse dopo una serata di apprensione. Sostituito per precauzione domenica contro il Paris FC per un fastidio al polpaccio destro, Dembélé resterà in cura nei prossimi giorni. Il club ha confermato che il 29enne segue un trattamento specifico.

    La diagnosi ha escluso problemi gravi, ma lo staff medico continuerà a monitorarlo in vista della trasferta a Budapest alla fine del mese.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Luis Enrique mantiene la calma nonostante lo spavento

    Dopo la sconfitta per 2-1 nel derby parigino, l’allenatore ha subito minimizzato la gravità della situazione. Ha spiegato che il cambio dell’ala con Goncalo Ramos non è dovuto a un problema di lungo periodo.

    Enrique ha dichiarato: “Credo sia solo stanchezza. Oggi sono solo speculazioni, non penso sia nulla di grave e mancano ancora due settimane”.

    L’ottimismo dell’allenatore è confermato dagli esami, che escludono uno strappo grave: si trattasolo di unleggero fastidio al polpaccio, aumentando così le probabilità di recupero per la finale europea contro i Gunners di Mikel Arteta.

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  • Una corsa contro il tempo per la finale di Champions

    Dembélé è in forma smagliante: 19 goal e 11 assist in 39 presenze stagionali.

    La sua presenza è cruciale per le ambizioni europee del club, che punta al secondo trionfo consecutivo. La finale è fissata per il 30 maggio e lo staff medico ha 12 giorni per riportarlo al meglio.

    Il club resta fiducioso che il riposo basti e, secondo fonti interne, non ci sono grandi preoccupazioni sulla sua presenza a Budapest, pur con un approccio prudente agli allenamenti di questa settimana.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Preoccupazioni internazionali per i Bleus

    Lo staff della Nazionale francese monitora l’infortunio di Dembélé, elemento chiave della squadra di Didier Deschamps già convocato per i Mondiali 2026. Un nuovo stop potrebbe influire sia sulla corsa al titolo del PSG sia sulla sua preparazione al torneo in Nord America.

    Dovrebbe saltare alcune sessioni leggere e impegni mediatici, ma si prevede che sarà in campo quando l’inno della Champions risuonerà in Ungheria.

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