"Ho spento il telefono!" - Pierre Kalulu ha ignorato le polemiche seguite al controverso cartellino rosso dell'Inter, mentre la stella della Juventus scrolla le spalle al dramma della squalifica

L'incidente ha dominato il panorama calcistico italiano, portando alle scuse pubbliche di Bastoni e persino all'ammissione di errore da parte del responsabile degli arbitri della Serie A. Ex giocatori, allenatori e tifosi hanno espresso la loro rabbia dopo la partita, con Bastoni che èstato richiamato dal capo degli arbitri. Kalulu, nel frattempo, è stato criticato dall'allenatore dell'Inter Christian Chivu, con grande rabbia di Luciano Spalletti.

Kalulu ha rivelato i suoi metodi per affrontare l'intenso scrutinio dei media e le reazioni negative sui social media che hanno seguito la sconfitta per 3-2 della sua squadra. Il 24enne ha ammesso di aver preso misure drastiche per mantenere la concentrazione mentale, scegliendo di disconnettersi completamente dal mondo esterno.

"Ho spento il telefono per non alimentare il dibattito. Molti hanno parlato, ma alla fine la sospensione è rimasta. È meglio lasciarsi tutto alle spalle. Ma non credo che questo abbia influito sulla partita con il Galatasaray. Sembrerebbe che stiamo cercando delle scuse, ma invece abbiamo sbagliato la partita", ha spiegato il difensore a L'Equipe, rifiutandosi di usare il dramma come giustificazione per la successiva sconfitta per 5-2 della Juve in Champions League.