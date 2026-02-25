Il valore di Victor Osimhen è "raddoppiato" dopo l'accordo da 75 milioni di euro con il Galatasaray, mentre il vicepresidente promette di strappare Hakan Calhanoglu all'Inter dopo due tentativi falliti

Il successo dell'accordo con Osimhen si è basato sul desiderio del giocatore di sfuggire alla situazione tossica in cui si trovava a Napoli. L'attaccante ha recentemente rivelato la profondità della sua frustrazione nei confronti dei Partenopei, in particolare dopo un controverso video pubblicato sui social media dal club. Il calciatore della nazionale nigeriana ha affermato che il Napoli "mi ha trattato come un cane" durante gli ultimi mesi della sua permanenza, il che ha reso molto più facile la sua decisione di trasferirsi in Turchia. Ora stabilitosi a Istanbul, ha ritrovato la forma che lo ha reso uno degli attaccanti più temuti nel calcio mondiale.

Negoziare un trasferimento di così alto profilo ha richiesto di destreggiarsi tra le richieste notoriamente difficili del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Kavukcu ha ammesso che l'accordo ha messo alla prova la determinazione e la solidità finanziaria del club. "Con il Napoli, l'acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così elevate: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che saremmo stati in grado di pagare tutta quella somma. Avercela fatta è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti la forza del nostro club", ha spiegato.