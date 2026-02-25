AFP
Tradotto da
Il valore di Victor Osimhen è "raddoppiato" dopo l'accordo da 75 milioni di euro con il Galatasaray, mentre il vicepresidente promette di strappare Hakan Calhanoglu all'Inter dopo due tentativi falliti
Pubblicità
L'effetto Osimhen
Il fiore all'occhiello di questa strategia è Victor Osimhen, il cui trasferimento definitivo al Rams Park si è già rivelato un colpo da maestro. Nonostante l'interesse di diverse squadre europee di alto livello, l'attaccante nigeriano ha scelto Istanbul dopo la rottura con il Napoli e da allora ha segnato 15 gol in 23 partite. Riflettendo sull'investimento di 75 milioni di euro, Kavukcu rimane ottimista sul valore di mercato dell'attaccante. "Quando lo abbiamo acquistato, molti hanno parlato di un investimento folle. Penso che Victor abbia smentito tutti, considerando che il suo valore è raddoppiato. Sappiamo che è uno dei migliori centravanti al mondo e vogliamo raggiungere grandi traguardi insieme", ha dichiarato ai media.
- AFP
La caccia a Hakan Calhanoglu
Mentre Osimhen guida l'attacco, il Galatasaray sta già pianificando la sua prossima grande incursione nella massima serie italiana. L'obiettivo principale è il fantasista dell'Inter Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco è considerato un'icona nazionale e la dirigenza del Gala è determinata a riportarlo a casa. Kavukcu ha rivelato che il club ha già visto respingere due offerte, tra cui un tentativo significativo durante l'ultima finestra di mercato di gennaio, quando l'Inter ha rifiutato di autorizzare l'uscita a metà stagione del suo centrocampista.
Kavukcu non si lascia scoraggiare dai precedenti rifiuti e insiste che l'accordo è una questione di "quando" piuttosto che di "se". "Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per Calhanoglu a gennaio. C'è stata una discussione con i dirigenti dell'Inter, ma ci è stato detto che Hakan non avrebbe lasciato il club durante il mercato invernale. Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un'icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi", ha aggiunto il vicepresidente, segnalando una chiara intenzione di tornare alla carica per il 32enne.
- PubblicitàPubblicità
La dolorosa uscita di Osimhen dal Napoli
Il successo dell'accordo con Osimhen si è basato sul desiderio del giocatore di sfuggire alla situazione tossica in cui si trovava a Napoli. L'attaccante ha recentemente rivelato la profondità della sua frustrazione nei confronti dei Partenopei, in particolare dopo un controverso video pubblicato sui social media dal club. Il calciatore della nazionale nigeriana ha affermato che il Napoli "mi ha trattato come un cane" durante gli ultimi mesi della sua permanenza, il che ha reso molto più facile la sua decisione di trasferirsi in Turchia. Ora stabilitosi a Istanbul, ha ritrovato la forma che lo ha reso uno degli attaccanti più temuti nel calcio mondiale.
Negoziare un trasferimento di così alto profilo ha richiesto di destreggiarsi tra le richieste notoriamente difficili del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Kavukcu ha ammesso che l'accordo ha messo alla prova la determinazione e la solidità finanziaria del club. "Con il Napoli, l'acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così elevate: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che saremmo stati in grado di pagare tutta quella somma. Avercela fatta è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti la forza del nostro club", ha spiegato.
- AFP
Costruire una potenza europea
La strategia di reclutamento del club è fortemente influenzata dall'allenatore Okan Buruk, che ha giocato per tre anni in Italia con l'Inter. Questo legame ha portato alla formazione di una squadra ricca di ex stelle della Serie A, tra cui Mauro Icardi, Lucas Torreira e Noa Lang. Quest'ultimo è arrivato recentemente in prestito dal Napoli e ha già lasciato il segno, segnando due gol contro la Juventus al suo debutto europeo con il club. Kavukcu ha confermato che la squadra turca ha un'opzione per acquistare l'ala olandese alla fine della stagione.
L'obiettivo finale del Galatasaray è quello di stare al passo con squadre del calibro del Real Madrid e del Paris Saint-Germain. Puntando su stelle affermate e icone come Calhanoglu, il club ritiene di poter colmare il divario con l'élite europea. "Ci vorranno alcuni anni, ma il progetto è ben avviato. I nostri tifosi sono sparsi in tutto il mondo e a Istanbul ci si ambienta rapidamente. Quando presentiamo il nostro progetto ai giocatori, è difficile per loro rifiutarsi di giocare per noi", ha concluso Kavukcu, avvertendo il resto d'Europa che la recente vittoria sulla Juventus è solo l'inizio.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità