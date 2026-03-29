    Nyolc sztárját is elveszítette az angol válogatott a Japán elleni meccs előtt

    Valóságos rémálommá vált az angol labdarúgó-válogatott számára a jelenlegi nemzetközi szünet. Az Uruguay elleni pénteki, 1-1-es döntetlennel végződő felkészülési mérkőzést követően az angol szövetség (FA) szombat este bejelentette: összesen nyolc játékos kénytelen elhagyni az edzőtábort a keddi, Japán elleni összecsapás előtt.

  14. Dibusz Dénes Tóth BalázsM4 Sport
    Magyarország vs SzlovéniaMagyarország

    Marco Rossi elárulta, ki a magyar válogatott első számú kapusa, de Pécsi Ármin is szóba került

    Marco Rossi a magyar-szlovén felkészülési mérkőzés után elárulta, hogy jelenleg ki a magyar válogatott első számú kapusa. A beszélgetés során Pécsi Ármin neve is felmerült, de a magyar szövetségi kapitány több kapust is kiemelt. Érdekesség, hogy az ujjsérülése miatt kimaradó Dibusz Dénes neve szóba sem került a sajtótájékoztatón.

  15. Marco Rossi Szabó Miklós
    Magyarország vs SzlovéniaMagyarország

    Ez baromság! Marco Rossi tiszta vizet öntött a pohárba Arne Slottal kapcsolatban

    Marco Rossi meglepő vallomással indította a magyar-szlovén mérkőzés utáni sajtótájékoztatót, ugyanis a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy távol álljon tőle, hogy egy Premier League-győztes edzőhöz hasonlítsa magát, és szerinte nem korrekt, hogy a magyar médiában ezt a képet állították be róla. Marco Rossi ezt követően több játékosát is kiemelte, szerinte nagyszerűen játszott a nemzeti csapat, azonban egy fontos dolgot még mindenképpen ki kellene javítaniuk majd a Görögország elleni mérkőzés előtt. Mutatjuk a mérkőzés utáni sajtótájékoztató legfontosabb részleteit!

