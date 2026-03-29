Ez baromság! Marco Rossi tiszta vizet öntött a pohárba Arne Slottal kapcsolatban

Marco Rossi meglepő vallomással indította a magyar-szlovén mérkőzés utáni sajtótájékoztatót, ugyanis a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy távol álljon tőle, hogy egy Premier League-győztes edzőhöz hasonlítsa magát, és szerinte nem korrekt, hogy a magyar médiában ezt a képet állították be róla. Marco Rossi ezt követően több játékosát is kiemelte, szerinte nagyszerűen játszott a nemzeti csapat, azonban egy fontos dolgot még mindenképpen ki kellene javítaniuk majd a Görögország elleni mérkőzés előtt. Mutatjuk a mérkőzés utáni sajtótájékoztató legfontosabb részleteit!