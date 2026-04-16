A középpályás a madridi találkozón egy szerencsétlen jelenet során ütközött az ellenfél kapusával, Juan Mussoval. A fejpárbaj után a kapus stoplija eltalálta az arcát, ami azonnal súlyos, vérzéssel járó sérülést okozott. A játékot meg kellett állítani, hogy a játékos orvosi ellátást kapjon.

A nagyon komoly sérülés ellenére Fermin nem adta fel: rövid ápolás után visszatért a pályára, arcán kötésekkel és látható sérülésekkel folytatta a játékot. A mérkőzés során végig küzdött, majd csak később cserélték le, bizonyítva elkötelezettségét a csapat iránt – számolt be minderről a Mundo Deportivo.

A találkozót követően – amely a Barcelona kiesését jelentette a sorozatból – a játékos másnap a közösségi médiában is megszólalt. Egy fotót osztott meg sérült arcáról, és üzenetet küldött a szurkolóknak, amelyben hangsúlyozta az egységet és a büszkeséget:

„Barca büszkeség! Mindent beleadtunk, visszatérünk. Éljen a Barca!

A fiatal futballista szavai egyértelműen jelzik: a csalódás ellenére a csapat nem adja fel, és a jövőben újra megpróbálja elérni céljait.

A sérülésről itt látható egy összeállítás:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.