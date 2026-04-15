Lennart KarlImago Images / MIS
Szabó Kristóf

Szelfizett, ezért lemaradt Mbappé góljáról a Bayern München sztárja!

Bayern München vs Real Madrid
Szokatlan jelenetek játszódtak le az Allianz Arénában a Bayern München - Real Madrid BL-negyeddöntő visszavágóján. Miközben a pályán a két csapat gólokban gazdag félidőt produkált, a figyelem egy része a bajorok sérült játékosára, Lennart Karl-ra szegeződött.

A fiatal játékos már a meccs előtt felhívta magára a figyelmet, tetőtől-talpig rikító rózsaszín szettben sétált be a stadionban. 

A gólgazdag első félidőben aztán Harry Kane második egyenlítő góljánál úgy döntött Karl, itt az ideje fotózkodnia a szurkolókkal, így lemaradt Kylian Mbappé 42. percben szerzett találatáról, amivel 3-2-re megszerezte a vezetést a Real Madrid. Minden bizonnyal sok szurkolóval sikerült szelfit készítenie Karlnak, aki angol kiadásunk beszámolója szerint mindössze az 52. percben ért visza a helyére, ám így is kiszurkolta csapata győzelmét, végül 4-3-ra győzött a Bayern München, és találkozhat a Paris Saint-Germainnel a BL-elődöntőjében.

