Brutális diagnózis: 9 hónapra kidőlt a Liverpool gólgyárosa – a VB is ugrott

Kilenc hónapos kihagyás vár Hugo Ekitikére

A Liverpool és a francia válogatott szurkolói számára a legrosszabb rémálom vált valóra: a L’Equipe beszámolója szerint Hugo Ekitike jobb oldali Achilles-ína elszakadt. A 23 éves csatárt a PSG elleni BL-negyeddöntőben kellett hordágyon levinni, miután egy szerencsétlen mozdulatnál összeesett. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a sérülés már az első pillanatokban is súlyosnak tűnt.

A 69 millió fontért vásárolt támadó számára ezzel véget ért a szezon, és biztosan lemarad a nyári világbajnokságról is. A diagnózis szerint legkorábban kilenc hónap múlva térhet vissza a pályára.

Slot: „Nem nézett ki jól”

Arne Slot vezetőedző már a mérkőzés utáni nyilatkozatában érezte, hogy nagy a baj:

„Azt hiszem, mindannyian láttuk, hogy nem nézett ki jól, és nem áll jól a szénája. Várjuk meg, mi lesz a vége. De mindannyian láttuk, hogy nem áll jól a szénája” – mondta a holland szakember.

Hatalmas űr a támadósorban

A Liverpool legjobb formában lévő csatárát veszítette el: Ekitike 17 góllal és 6 gólpasszal zárta az idényt. Hiánya kritikus, hiszen a csapat már a PSG ellen is látványosan szenvedett a befejezéseknél (21 lövés, 0 gól). A „Vörösök” most a vasárnapi, Everton elleni derbin próbálhatják meg bebiztosítani a BL-indulást, immár a francia gólvágó nélkül, Cody Gakpóra és Mohamed Salah-ra támaszkodva. Bár Isak épp visszatérőben, de a PSG elleni BL bukta után, őt is komoly kritikák érték.

