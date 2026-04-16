A madridiak számára különösen keserű a kiesés, hiszen a párharc sokáig nyitott volt, ám a hajrában kapott gólok végül a németek javára döntötték el a továbbjutást. A történteket ráadásul egy vitatott kiállítás is beárnyékolta, amely komoly indulatokat váltott ki a madridi oldalon.

Álvaro Arbeloa vezetőedző a mérkőzés után megvédte csapatát és elárulta: nem is találkozott azonnal az elnökkel, de a hangulat az öltözőben egyértelműen csalódott és feszült volt. A szakvezető külön kiemelte, hogy szerinte a játékvezető nem volt tisztában azzal, hogy a kiállított játékos már rendelkezett sárga lappal – ez a döntés pedig szerinte alapvetően befolyásolta a párharc kimenetelét.

A Real Madrid számára ez a kiesés több szempontból is figyelmeztető jel. Egyrészt zsinórban második alkalommal nem jutottak be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ami legutóbb több mint egy évtizede fordult elő. Másrészt az utóbbi hét kiírásból öt alkalommal már a negyeddöntőben búcsúztak, ami éles kontrasztban áll a klub korábbi dominanciájával.

A Dario AS beszámolója szerint Florentino Pérez öltözői látogatása nem számít rendkívülinek: az elnök korábban is többször személyesen próbálta tartani a lelket a csapatban nagyobb kudarcok után. Most is ez lehetett a cél – támogatást és egyben iránymutatást adni egy olyan pillanatban, amikor a klub identitása és elvárásai különösen élesen ütköznek a pályán látott teljesítménnyel.

A kérdés már csak az, hogy a Real Madrid képes lesz-e ismét reagálni a kudarcra – ahogyan azt történelme során oly sokszor megtette.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.