Beszólt a negyedik játékvezetőnek, további eltiltást kapott Harry Maguire

A márciusi válogatott szünet előtti utolsó bajnoki fordulóban a Manchester United 2-2-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában, ahol a Vörös Ördögök védőjét, Harry Maguire-t kiállította a játékvezető. A United játékosai már a meccsen sem értettek mindenben egyet egyes játékvezetői ítéletekkel, Michael Carrick egyszerűen őrületnek nevezett bizonyos döntéseket.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) szerda délután megjelent közleményében tudatta, Maguire nem úszta meg csupán a Leeds elleni találkozó (1-2) kihagyásával, hanem két mérkőzésre szóló eltiltást és 30.000 fontos pénzbüntetést kapott a védő a Bournemouth elleni meccs negyedik játékvezetőjének (Matt Donouhe) címzett mondatai miatt:

”Ahogy Maguire elhagyta a pályát, azt kiáltotta: ‘Viccek vagytok, egy ki*****tt viccek vagytok’

— írta a negyedik játékvezető jelentésében.

Maguire hiába tagadta, hogy közvetlenül a bírói karnak címezte volna mondandóját, és kért bocsánatot szavaiért, az FA így is elmeszelte egy mérkőzésre (a bocsánatkérés miatt csökkent kettőről egy találkozóra az eltiltás).

Nem jött jól ez a hír a Manchester Unitednek, hiszen a Chelsea elleni idegenbeli rangadón már így is megcsappantak Michael Carrick lehetőségei a hátsó sorban. Lisandro Martínez szintén piros lap miatt nem léphet pályára a Stamford Bridge-n, miután kiállították a Leeds elleni hazai vereség alkalmával a vendégek csatárának, Calvert Lewin hajának meghúzásáért.

Forrás: BBC

