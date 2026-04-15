Arda Güler referee
C. Kovács Attila

Elszabadult a pokol a Real Madrid kiesése után: Arda Gülerék nekimentek a bírónak! + videó

A. Guler

Elszabadultak az indulatok a Bayern München-Real Madrid Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágója után, a Real Madrid játékosai megrohamozták a bírót, mivel szerintük megfosztotta őket a továbbjutástól. Slavko Vincic játékvezető egy ideig türte a Real Madrid játékosok szidalmait, azonban Arda Güler addig-addig mondta, míg végül kiharcolta magának a piros lapot. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 4-3-s vereséget szenvedett a Bayern München otthonában a Bajnokokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így 6-4-s összesítéssel búcsúzott a sorozattól.

Arda Güler nekiment a bírónak, piros lap lett a vége

A Real Madrid játékosai a lefújás után megrohamozták Slavko Vincic játékvezetőt, akivel addig addig veszekedtek, míg a szlovén bíró ki nem állította Arda Gülert.

Güler először csak sárga lapot kapott a reklamálás miatt:

Aztán Güler addig-addig mondta a bírónak, míg előkerült a piros lap is:

Miért reklamáltak a Real Madrid játékosai?

A Real Madrid játékosai azért reklamáltak Vincic játékvezetőnél, mivel véleményük szerint túlságosan könnyű síppal fújta le Eduardo Camavinga szerelését, és állította ki a Real Madrid francia középpályását a 86. percben, ezzel megpecsételve a madridiak sorsát, ugyanis ezt követően két gólt is szerzett a Bayern München, ezzel kiharcolva a továbbjutást.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Arda Güler két csodagólt is szerzett az összecsapáson. 

Korábban arról is írtunk, hogy a Bayern München sztárja miért maradt le Kylian Mbappé góljáról.

