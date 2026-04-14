A Barcelona ugyan 2-1-s győzelmet aratott az Atlético Madrid otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének madridi visszavágóján, azonban mivel az Atlético 2-0-ra nyerni tudtott Barcelonában, így végül a katalánok 2-3-s összesítéssel búcsúztak a BL-től.

A lefújást követően a Barcelona sérüléssel bajlódó támadója, Raphinha élesen bírálta a játékvezetőt, Clément Turpint – szúrta ki a spanyol Marca.

„Megloptak minket, elrabolták tőlünk a mérkőzést. A játékvezetés nagyon gyenge volt. Hihetetlen döntéseket hoztak”

– hangsúlyozta a brazil futballista, aki emellett a Simeone-csapat kemény játékát is bírálta:

„Az Atlético Madrid nem tudom hány szabálytalanságot követett el, és egyetlen sárga lapot sem kaptak. Nehéz nem arra gondolni, hogy a játékvezető attól félt hogy a Barcelona továbbjuthat.”

– nyilatkozta dühösen Raphinha.

