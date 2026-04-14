BarcelonaJavier SORIANO / AFP
C. Kovács Attila

„Megloptak minket!” – Raphinha kiakadt: elvették a Barcelonától a továbbjutást!

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
Bajnokok Ligája

A Barcelona egy küzdelmes visszavágón 2-1-re diadalmaskodott az Atlético Madrid otthonában, azonban ez végül kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz. A találkozón több vitatott ítélet is borzolta a kedélyeket, a lefújást követően pedig a katalánok játékosa, Raphinha keményen bírálta a játékvezetőt, a brazil támadó szerint ugyanis meglopták a Barcelonát. Mutatjuk a részleteket!

A Barcelona ugyan 2-1-s győzelmet aratott az Atlético Madrid otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének madridi visszavágóján, azonban mivel az Atlético 2-0-ra nyerni tudtott Barcelonában, így végül a katalánok 2-3-s összesítéssel búcsúztak a BL-től.

A lefújást követően a Barcelona sérüléssel bajlódó támadója, Raphinha élesen bírálta a játékvezetőt, Clément Turpint – szúrta ki a spanyol Marca.

„Megloptak minket, elrabolták tőlünk a mérkőzést. A játékvezetés nagyon gyenge volt. Hihetetlen döntéseket hoztak”

– hangsúlyozta a brazil futballista, aki emellett a Simeone-csapat kemény játékát is bírálta: 

„Az Atlético Madrid nem tudom hány szabálytalanságot követett el, és egyetlen sárga lapot sem kaptak. Nehéz nem arra gondolni, hogy a játékvezető attól félt hogy a Barcelona továbbjuthat.”

– nyilatkozta dühösen Raphinha.

Az Atlético Madrid-Barcelona mérkőzés tudósítását IDE KATTINTVA találod meg.

