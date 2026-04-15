Dean Huijsen gúnyos poszttal hergeli a Barcelona-szurkolókat a BL-kiesés után

Repülőjegy a kiesés mellé

Huijsen nem finomkodott: közvetlenül a lefújás után egy olyan montázst osztott meg, amelyen az Atlético Madrid 2–1-es győzelmét hirdető eredményjelző, valamint a Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal látható, amint láthatóan összetörve, csalódott arccal konstatálja a búcsút.

A poszthoz fűzött rövid, de annál velősebb üzenet pedig azonnal kiverte a biztosítékot Gránátvörös-kék oldalon:

„IT'S ALL OVER" (Vége mindennek)

Ma este Huijsenen a sor: Jön a Bayern!

A sors fintora, hogy Huijsennek nem sok ideje marad az ünneplésre, ugyanis ma este, április 15-én ő maga is könnyen Yamal sorsára juthat. A Real Madrid hátrányból várja a Bayern München elleni visszavágót, és a bajorok elleni rangadón a madridi védelemnek – benne Huijsennel – hiba nélkül kell teljesítenie, ha el akarják kerülni a Barca sorsát, és fordítani akarnak a 2-1-es hátrányból.

A Barcelona háza táján közben a romokat takarítják: Hansi Flick nyilatkozata a kiesés utáni sokkról és a jövőbeli tervekről szól, miközben a szurkolók a játékvezetői döntéseket és Raphinha elmaradt villanásait kérik számon.

Feszültség a spanyol öltözőben?

Külön érdekes lesz látni, hogyan reagál Lamine Yamal Huijsen nyilvános provokációjára. A két játékos a spanyol válogatottban osztozik az öltözőn, de a madridi-barcelonai ellentét, úgy tűnik, még a nemzeti csapat egységénél is erősebb.

Ha a Real Madrid ma este nem tud fordítani a Bayern ellen, Huijsen posztja pillanatok alatt bumerángként üthet vissza, és a katalán drukkerek biztosan nem fogják vissza magukat.

