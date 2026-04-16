A talkSPORT értesülései alapján a Newcastle tulajdonosi köre továbbra is egy olyan vezetőedzőt keres, aki képes lehet a klubot a következő szintre emelni. A szaúdi befektetők szerint ebbe a kategóriába illeszkedik Mourinho is, aki jelenleg a Benficát irányítja, de korábban több topklubnál is bizonyított, és továbbra is nyitott lehet egy Premier League-visszatérésre.

Inog a pad Newcastle-ben?

A hírek szerint Eddie Howe helyzete nem egyértelműen stabil, bár hivatalosan továbbra is élvezi a vezetőség bizalmát. A Newcastle szezonja vegyes képet mutat, a gyengébb eredmények pedig felerősítették a találgatásokat a menedzser jövőjével kapcsolatban.

A lehetséges utódok között nem csak Mourinho neve merült fel. A listán szerepel többek között Roberto Mancini vagy a Bournemouth csapatától távozó Andoni Iraola is. Utóbbi szívesen vállalna munkát a St. James Parkban.

Érzelmi okok is számíthatnak

A spekulációkat erősíti, hogy Mourinho neve korábban is felvetődött Newcastle-kapcsolatban, részben a klub hagyományai és Bobby Robson öröksége miatt, amelyhez a portugál edzőt érzelmi szálak is köthetik.

Ugyanakkor a jelenlegi helyzet alapján nincs hivatalos edzőváltás a klubnál, és Eddie Howe továbbra is a Newcastle elképzeléseinek része. A Mourinho-érkezésről szóló hírek egyelőre inkább sajtóspekulációk, mintsem konkrét tárgyalások.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.