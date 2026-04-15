25 perces félidőkkel és a büntetőlapok eltörlésével reformálná meg a futballt a Napoli elnöke

De Laurentiis úgy érzi, a labdarúgás jelenleg “elveszíti” a fiatalabb generációt és több változtatást javasol ennek elkerüléséhez.

”A futball el fogja veszíteni a fiatalabb generációt. Túl hosszúak a mérkőzések”

— azonosította a legfőbb problémát a Napoli elnöke.

”Képzeld el ezt az ostobaságot! Azt hiszed, a hatéves unokám, aki mindent tud a fociról, mert a PlayStation-ön játszik, egyszerűen lelép, és elhiszed, hogy 15 perc után majd visszaszerzed? Soha! mert bemegy a szobájába, és elkezd FIFA-zni”

— szegezte a kérdést a The Athletic újságírójának De Laurentiis.

A nápolyi csapat első embere (aki a Seria A mezőnyét is csökkentené a most meglévő 20 csapatról) úgy gondolja, a mérkőzések hosszát is redukálni kell, a jelenlegi 45 perces félidőket 25 percre csökkentené.

De Laurentiis a sérüléseket szimulálókkal sincsen megelégedve:

”Nem maradhatsz lenn a földön színészkedni! Á, nem, le kell menned a pályáról”.

A klubelnök a sárga és piros lapokat is eltörölné, szerinte egy mostani sárga lapos szituációban öt percre kiállítaná a játékosokat, piros lap esetében pedig húszperces kiállítással büntetné a vétkeseket.

”Még egy dolog, túl kevés a gól! Ez nem látványos, úgyhogy többet kell generálni. Ehhez pedig meg kell változtatni a szabályokat. Nem vehetsz el milliméterek miatt egy találatot, a les szabályának is nagyot kell változnia!”

— nyilatkozta De Laurentiis, aki ezek szerint támogatja a Wenger-féle új lesszabályt.

