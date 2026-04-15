Kompany arroganciával vádolja a Real Madridot a BL-visszavágó előtt

Kompany: „Ezek a történetek nem valósak”

A sorsdöntő visszavágó előtt Kompany tudatosan igyekszik lebontani a Real Madridot körülvevő legyőzhetetlenségi kultuszt. Bár a „Királyi Gárda” büszke arra, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is képes felállni, a Bayern trénere szerint ezek a forgatókönyvek nem csak a Real Madrid történetében találhatóak meg.

A mérkőzést megelőző paprikás hangulatú sajtótájékoztatón Kompany őszintén beszélt:

„Úgy gondolom, ezek a történetek nem valósak. Hiszem, hogy fejlődési fázisban vannak, és még mindig Európa legjobbjai közé tartoznak. De nem látom egyedinek ezeket a ’remontada-sztorikat’. Ilyen történetei más kluboknak is vannak, mint például a Barcelonának, a Liverpoolnak vagy a Bayern Münchennek. Minden klub tud olyen meséket mondani, amikor kivételes teljesítményt ért el. Elhiszem a Real Madridnak, hogy azt gondolják, képesek a visszatérésre, de én nyerni akarok. Semmi nem fog befolyásolni a meccs előtt.”

Arbeloa olajat öntött a tűzre

A feszültséget tovább fokozta a Real Madrid edzője, Alvaro Arbeloa nyilatkozata. A korábbi védő hangsúlyosan hivatkozott a klub „DNS-ére”, sugallva, hogy az 1-2-es hazai vereség utáni fordítás Münchenben teljesen természetes lenne a tizenötszörös győztes számára. Arbeloa magabiztossága a kezdőcsapat összeállításában is megmutatkozik, hiszen a szakvezető nem tervez radikális változtatásokat a hátrány ellenére sem.

A madridi mester külön kiemelte a klub címerének és történelmének súlyát:

„Mi vagyunk az a csapat, amely soha nem adja fel, és akinek van tizenöt európai kupája.”

Arbeloa ment tovább is, és kijelentette: csapatának nincs szüksége „csodára” a továbbjutáshoz. Ezt a kijelentést sokan a bajor klub iránti tisztelet hiányaként értelmezték, különösen annak fényében, hogy a Bayern hazai pályán várja a folytatást.

A múlt helyett a jelen a fontos

A párharc első felvonásán, a Bernabéuban a Bayern München kétgólos előnyre tett szert: az első félidőben Luis Díaz talált be, majd a fordulás után nem sokkal Harry Kane növelte az előnyt. Bár a Real Madridnak számos lehetősége adódott – többek között Kylian Mbappé 74. percben szerzett szépítő gólja –, Kompany szerint csapata teljesen megérdemelten vezet.

„Az első mérkőzésen több gólt is szerezhettünk volna, nem csak a Real Madrid. Igaz, hogy a második félidőben feljavultak, és az a 45 perc önbizalmat adhat nekik. De az első játékrészben nagyon jó érzéseink voltak, és úgy gondolom, tudunk ennél is jobban játszani. A Bernabéuban aratott győzelem tartást ad, de ezt most az Allianz Arenában is be kell bizonyítani. A minőségükkel és a sebességükkel nagyon veszélyesek lehetnek, de magunkra kell fókuszálnunk és arra, hogyan találjunk megoldásokat” – zárta gondolatait a belga mester.

A Bayern München tehát nemcsak a pályán, hanem a lélektani hadviselésben is felvette a kesztyűt, hogy véget vessen a Real Madrid európai kupaszereplésének.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.