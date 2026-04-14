A Liverpool elveszítette Ekitékét

Hugo Ekitiké Achilles-ína elszakadt a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első félidejében. A 23 éves támadó a találkozó 27. percében csúszott el, és maradt lent a földön, ezt követően percekig ápolták, végül hordágyon vitték le a pályáról.

Slot elmondása szerint nem túl rózsás a helyzet

Slot a lefújást követően így nyilatkozott az Amazon Prime Video-nak Ekitiké sérüléséről:

„Nem túl rózsás a helyzet. Azt hiszem, mindannyian láttuk, hogy nem nézett ki jól, és nem áll jól a szénája. Várjuk meg, mi lesz a vége. De mindannyian láttuk, hogy nem áll jól a szénája. A második félidőben hazament, így még nem láttam. A vereség már önmagában is nagyon nehéz, főleg úgy, ahogy elvesztettük a mérkőzést, de – úgy tűnik – a játékosok kiesése is olyasmi, amivel már annyiszor szembesültünk ebben a szezonban. Neki ez különösen nehéz, mert senki sem akar megsérülni, főleg nem a szezon ezen szakaszában”

– hangsúlyozta Slot.

Ekitiké sérülés nemcsak a világbajnokságába, de a karrierjébe is kerülhet

A holland szakember ugyan nem árulta el, milyen sérült is szenvedett Ekitiké, azonban a Real Madrid rehabilitációs specialistája szerint egyértelműen Achilles-ín szakadásról van szó, ami a futball egyik legsúlyosabb sérülése, hiszen nem elég, hogy a felépülési idő 9-12 hónap (néha még több is), de a felépülés után a játékosnak nehéz visszanyerni a korábbi sebességét és ruganyosságát. Illetve a felépülés kezdeti szakaszában nagyon könnyen vissza lehet esni. Így nem túlzás kijelenteni, hogy ez a sérülés veszélyezteti Ekitiké karrierjét.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool végül 2-0-s vereséget szenvedett a PSG-től, és kiesett a Bajnokok Ligájából.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.