C. Kovács Attila

Horrorsérülést szenvedett Szoboszlai csapattársa, a karrierje is veszélybe került!

Liverpool vs Paris Saint-Germain
H. Ekitike
Bajnokok Ligája

A Liverpool támadója, Hugo Ekitiké komoly sérülést szenvedett a PSG ellen, a francia támadónak a futball egyik legsúlyosabb sérülésével kell megküzdenie. A francia támadó a szezon hátralévő részét és a nyári világbajnokságot is kénytelen lesz kihagyni. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool elveszítette Ekitékét

Hugo Ekitiké Achilles-ína elszakadt a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első félidejében. A 23 éves támadó a találkozó 27. percében csúszott el, és maradt lent a földön, ezt követően percekig ápolták, végül hordágyon vitték le a pályáról.

Slot elmondása szerint nem túl rózsás a helyzet

Slot a lefújást követően így nyilatkozott az Amazon Prime Video-nak Ekitiké sérüléséről

„Nem túl rózsás a helyzet. Azt hiszem, mindannyian láttuk, hogy nem nézett ki jól, és nem áll jól a szénája. Várjuk meg, mi lesz a vége. De mindannyian láttuk, hogy nem áll jól a szénája. A második félidőben hazament, így még nem láttam. A vereség már önmagában is nagyon nehéz, főleg úgy, ahogy elvesztettük a mérkőzést, de – úgy tűnik – a játékosok kiesése is olyasmi, amivel már annyiszor szembesültünk ebben a szezonban. Neki ez különösen nehéz, mert senki sem akar megsérülni, főleg nem a szezon ezen szakaszában”

– hangsúlyozta Slot. 

Ekitiké sérülés nemcsak a világbajnokságába, de a karrierjébe is kerülhet

A holland szakember ugyan nem árulta el, milyen sérült is szenvedett Ekitiké, azonban a Real Madrid rehabilitációs specialistája szerint egyértelműen Achilles-ín szakadásról van szó, ami a futball egyik legsúlyosabb sérülése, hiszen nem elég, hogy a felépülési idő 9-12 hónap (néha még több is), de a felépülés után a játékosnak nehéz visszanyerni a korábbi sebességét és ruganyosságát. Illetve a felépülés kezdeti szakaszában nagyon könnyen vissza lehet esni. Így nem túlzás kijelenteni, hogy ez a sérülés veszélyezteti Ekitiké karrierjét. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool végül 2-0-s vereséget szenvedett a PSG-től, és kiesett a Bajnokok Ligájából.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool végül 2-0-s vereséget szenvedett a PSG-től, és kiesett a Bajnokok Ligájából.

