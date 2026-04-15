Megvannak az elődöntők párosításai a Bajnokok Ligájában!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Bayern München 4-3-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai visszavágóján, és kettős győzelemmel jutott tovább.

A bajorok a Liverpoolt kiejtő Paris-Saint Germainnel játszanak az elődöntőben.

A játéknap másik mérkőzésén az Arsenal idegenben szerzett 1-0-s előnye elegendőnek bizonyult, és a londoniak a visszavágón gól nélküli döntetlennel is továbbléptek a portugál Sporting CP ellen, így megmaradt az esélyük, hogy 2006 után ismét bejussanak a fináléba. Ehhez a négy között az Atlético Madridot kell legyőzniük.

A két elődöntőt április 28-án és 29-én, a visszavágókat egy héttel később játsszák. A döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:

Arsenal (angol)-Sporting CP (portugál) 0-0

Továbbjutott: az Arsenal, 1-0-s összesítéssel.

Bayern München (német)-Real Madrid (spanyol) 4-3 (2-3) (2-1)

g.: Pavlovic (6.), Kane (38.), Díaz (89.), Olise (95.), illetve Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Tj.: a Bayern München, kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel.

kedden játszották:

Liverpool FC (angol) - Paris Saint-Germain (francia) 0-2 (0-0)

g.: O. Dembélé (72., 91.)

Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

Atlético Madrid (spanyol)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (1-2)

g.: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Torres (24.)

piros lap: Garcia (79., FC Barcelona)

Tj.: az Atlético Madrid, 3-2-es összesítéssel.

Az elődöntő párosítása:

Paris Saint-Germain - Bayern München

Atlético Madrid-Arsenal

