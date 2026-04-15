Magyarázatot adott az MLSZ az osztályozó bevezetésére - Lőw Zsolt szerint a lehető legjobb megoldásra törekedtek

Mint ismert, kedden az MLSZ bejelentette, hogy a következő szezontól osztályozó dönt a második feljutó helyről az NB I-ben és az NB II-ben. Az első osztály utolsó helyezettje automatikusan kiesik, míg az utolsó előtti osztályozót játszik az NB II másodikjával, míg a másodosztály bajnoka alanyi jogon feljut az NB I-be.

Felháborodást váltott ki

A döntés nem aratott osztatlan sikert. Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a Nemzeti Sport a hírről beszámoló Facebook-posztja alatti kommentszekcióban fejtette ki a véleményét:

”Tisztelt MLSZ! Ha ez igaz, akkor ez egy felháborító, szakmaiatlan és igazságtalan döntés! Ez ellehetetleníti az NB2-es csapatok helyzetét, hiszen egy teljesen magyar, fiatalszabályt betartó, sokkal alacsonyabb költségvetéből gazdálkodó klub keretének kell(ene) megverni egy légiósokból álló keretet. Na ennyit a magyar játékosok szerepeltetését bevállaló klubok és a fiatal játékosok támogatásáról. Ja persze, most, hogy a Vasas már biztos feljut, lehet szigorítani a szabályokon. Piacvédelem. Vajon miért nincs harmadik kieső és van ott osztályozó? Ha izgalmat akarnak? Köszönjük a magyar labdarúgás irányítóinak (köztük a klubunkat majdnem megszüntető Garancsi Istvánnak), hogy jelentősen megnehezítették az új tulajdonos megtalálását és az erről szóló egyeztetéseket. Rossz hírem van Nekik! Nem fog sikerülni. Ők már rég nem lesznek sehol, amikor a Videoton még mindig létezni fog”.

— írta a Videoton FC Fehérvárt tulajdonló székesfehérvári önkormányzat vezetője.

Lőw szerint a lehető legjobb megoldásra törekedtek

A szövetség szakmai alelnöke, Lőw Zsolt az mlsz.hu-nak elmondta, régóta téma az osztályozó bevezetése, és az elsőosztályú klubok kérték elsősorban az új rendszer bevezetését. A szakember kiemelte, a többi tizenkét csapatos bajnokságoknál is előfordul, hogy kizárólag az utolsó helyezett esik ki automatikusan.

”A kérdést a sportigazgatósággal, a szakmai bizottsággal, valamint az NB I-es és az NB II-es bizottság képviselőivel is megtárgyaltuk, és a javaslatunkat ezután terjesztettük az elnökség elé. Ennek kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen, azonban - ahogy eltérő érdekek esetében ez természetes - mindenki számára tökéletes döntést nem lehetett hozni”

— mondta Lőw.

A szakmai alelnök azt is elmondta, az esélyegyenlőség miatt dől el egy mérkőzésen, semleges helyszínen az osztályozó, hiszen a két meccs jobban az első osztályú klub felé billentené a mérleget a magasabb költségvetés és a légiósok miatt. Lőw azzal is védte az egymeccses összecsapást, hogy egyetlen találkozón bármi megtörténhet, és lehet egy olyan körítést adni a találkozónak, ami igazi futballünneppé alakítja az eseményt, csakúgy, mint Angliában vagy Németországban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.