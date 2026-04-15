Arda Güler
Szoboszlai is csak ámulhat: Güler két csodagóljával egy félidő alatt visszakapaszkodott a Real Madrid!

Bayern München vs Real Madrid
Bayern München
Real Madrid
Bajnokok Ligája

A Real Madrid középpályása, Arda Güler kétszer is villant a Bayern München elleni Bajnokok Ligája visszavágó első félidejében, ennek (is) köszönhetően összesítésben egyenlített a Királyi Gárda. Egyik legnagyobb „ellensége", Szoboszlai Dominik elismerően csettintene, ha látná, mekkora gólokat szerzett a bajorok ellen a török középpályás. Mutatjuk Güler csodagóljait!

A Real Madrid a Bayern München otthonába látogatott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében szerda este. Arda Güler már az első percben megszerezte a vezetést a Királyi Gárda számára, a török középpályás Manuel Neuer rövid oldalpasszára csapott le, és csavarta be az üresen tátongó kapuba a labdát. 

Güler első gólját IDE KATTINTVA találod meg.

Güler második góljára sem kellett sokat várni, a Real Madrid játékmestere a 29. percben egy remek szabadrúgás után talált be ismét. Güler fantasztikus szabadrúgásgólját IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Güler vezetésébel kapaszkodik a Real Madrid

Güler két góljának is köszönhetően a Real Madrid egy félidő alatt ledolgozta egygólos hátrányát, jelenleg 3-2-re vezet a Bayern München ellen, vagyis összesítésben 4-4-re állnak a felek, de egy félidő még minimum hátra van a párharcból. 

Szoboszlai Dominik és Güler kapcsolata egy éve romlott meg

Szoboszlai és Güler kapcsolata a magyar-török Nemzetek Ligája rájátszásának második mérkőzésén romlott meg, amikor Arda Güler csendre intette Szoboszlai Dominikot, majd ezt követően az online térben folytatódott az adok-kapok. Azóta ugyan lenyugodtak a kedélyek, viszont a két játékos nem igazán kedveli egymást. 

