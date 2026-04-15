Arne Slot érthetetlen döntése okozta a Liverpool vesztét a PSG ellen?

„Ha három hónapot kihagyott, a padon a helye”

A kiesés után – amelyről korábban már részletesen beszámoltunk – Hamann a Sky csatornáján fejezte ki értetlenségét. A német ex-Liverpool játékos szerint szakmailag megmagyarázhatatlan, miért a súlyos szárkapocscsont-törésből éppen csak visszatérő Alexander Isak kezdett a csatársorban, miközben Cody Gakpo és Mohamed Salah csak a kispadon kapott helyet.

„Ha egy játékos három hónapig nem lép pályára, majd Európa legjobb csapatával néz szembe, akkor a padon a helye" – jelentette ki Hamann, utalva Isak december óta tartó kálváriájára.

A svéd támadó a múlt heti, párizsi első mérkőzésen (ahol Szoboszlai Dominik hibáját követően szintén 2–0-ra kaptak ki a Vörösök) csak perceket kapott, most mégis a kezdőben találta magát.

Slot bizarr érvelése: Spórolás a hosszabbításra?

A Liverpool holland menedzsere azzal indokolta a döntését, hogy Isakot nem akarta csereként bevetni, mert tartott tőle, hogy egy esetleges hosszabbítás esetén elfogyna a csatár energiája.

„Opció volt, hogy játszik 45 percet, majd a szünetben felmérjük, tud-e még ötöt vagy tizet hozzátenni" – magyarázta Slot, amit Hamann egyszerűen nevetségesnek talált.

„Őszintén szólva, mindig is tiszteltem Slotot, de ilyen megközelítésről még soha nem hallottam. Megtörténhetett már valahol, de nem a Bajnokok Ligájában" – tette hozzá a német szakértő.

„Láthatatlan volt a pályán”

Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője a BBC-nek nyilatkozva még keményebben fogalmazott. Szerinte Isak „nem létezett” a pályán, és a helyére a szünetben beálló Cody Gakpo öt perc alatt többet mutatott, mint a svéd az egész első félidőben.

„Sehol nem volt az erőnléte, láthatatlan volt. Slot tényleg azt hitte, hogy bedobhatja őt a PSG ellen, a szezon legfontosabb meccsén Európa legjobb csapata ellen, és 45 perc alatt kihoz belőle egy jó teljesítményt?" – tette fel a költői kérdést Warnock.

Noha Slot azzal védekezett, hogy a 26 éves csatár – aki eddig 19 meccsen mindössze 3 gólt lőtt – közel állt a gólszerzéshez, a valóságban a PSG kapusa, Matvey Safonov könnyedén hatástalanította próbálkozásait (igaz, az egyiknél lesen is volt a támadó).

Mi vár most a Liverpoolra?

A mérkőzés fordulópontja Virgil van Dijk közeli lehetősége lehetett volna, ám Marquinhos gólvonalas mentése megpecsételte az angolok sorsát. Végül Ousmane Dembélé duplájával a PSG kettős győzelemmel jutott tovább, annak ellenére is, hogy korábban Ekitike sérülése aggodalomra adott okot a párizsiaknál.

Arne Slot jövője a tavalyi bajnoki cím ellenére is bizonytalanná vált az Anfielden. A kiesés után minden figyelem a Premier League-re irányul, ahol a Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll. Bár idén az ötödik hely is BL-indulást érhet, a Vörösök előnye mindössze négy pont a hatodik Chelsea-vel szemben.

A sorsolás nem ígérkezik könnyűnek: Szoboszlaiéknak – aki körül továbbra is forr a levegő az esetleges szerződéshosszabbítása vagy éppen a kihagyott büntetői miatt – az Everton, a Manchester United és az Aston Villa ellen is idegenben kell bizonyítaniuk a szezon hajrájában.

