Már ünnepelt a Liverpool, de a VAR közbeszólt Szoboszlai lövése után + videó

Mi történt?

A 64. percben Szoboszlai Dominik lövését blokkolták, a kipattanó viszont Alexis Mac Allister elé került, akit Willian Pacho buktatott a tizenhatoson belül. Az esetről készült videót ITT találod meg.

A Maurizio Mariani játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, ám a VAR jelzésére visszanézte az esetet. A monitornál úgy ítélte meg, hogy nem történt szabálytalanság, ezért végül visszavonta a büntetőt.

Frissítés! (23:11)

A PSG végül 2-0-ra nyert a Liverpool ellen, és 4-0-s összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája elődöntőjébe.

