Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Szoboszlai DominikFRANCK FIFE / AFP
C. Kovács Attila

Már ünnepelt a Liverpool, de a VAR közbeszólt Szoboszlai lövése után + videó

Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Bajnokok Ligája

Szoboszlai Dominik távoli lövése után Maurizio Mariani játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, azonban a VAR másképp látta, és kihívta a bírót. Mutatjuk, végül milyen döntés született az eset után a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.

Mi történt?

A 64. percben Szoboszlai Dominik lövését blokkolták, a kipattanó viszont Alexis Mac Allister elé került, akit Willian Pacho buktatott a tizenhatoson belül. Az esetről készült videót ITT találod meg.

A Maurizio Mariani játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, ám a VAR jelzésére visszanézte az esetet. A monitornál úgy ítélte meg, hogy nem történt szabálytalanság, ezért végül visszavonta a büntetőt.

Anglia 1
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Le Championnat
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lyon crest
Lyon
OL

A mérkőzés élő tudósítátást IDE KATTINTVA találod meg. 

Frissítés! (23:11)

A PSG végül 2-0-ra nyert a Liverpool ellen, és 4-0-s összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés