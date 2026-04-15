„Megérdemeltük volna a BL-elődöntőt, de ez nem volt elég” – Hansi Flick csalódottan, de büszkén búcsúzott a Metropolitano-ban

„A részletekben dőlt el”

Flick szerint a Barcelona közelebb állt a bravúrhoz, mint azt az eredmény mutatja. A csapat játéka helyenként lenyűgöző volt, ám a helyzetkihasználás végzetesnek bizonyult.

„Csalódottak vagyunk. Megvolt az esélyünk a 0–3-hoz, de végül kaptunk egy gólt. Rengeteg lehetőségünk adódott, de nem tudtuk őket gólra váltani. Ez okozza a legnagyobb csalódottságot" – kezdte értékelését a német tréner.

Annak ellenére, hogy a Barcelona emberhátrányban is küzdött, Flick kiemelte játékosai mentális erejét. Ez a küzdőszellem már korábban is téma volt, hiszen a párharcot megelőzően Flick még a pálya állapotával kapcsolatban is aggodalmát fejezte ki, ám a visszavágón a körülmények helyett a teljesítményen volt a fókusz.

„Fantasztikusan játszottunk”

A katalánok mestere nem győzte dicsérni fiait, akik a nehéz körülmények ellenére is dominálni tudtak Madridban.

Flick hozzátette, hogy a két mérkőzés összképe alapján csapata rászolgált volna a legjobb négy közé kerülésre: „Átbeszéltük, miben kell fejlődnünk. Az első félidőben több gólt kellett volna lőnünk, az ő találatukra nem számítottunk."

„A két meccs alapján megérdemeltük volna, hogy ott legyünk az elődöntőben."

Fiatal csapat, nagy álmok és a La Liga

A kiesés után a Barcelona számára már csak egy cél maradt: a spanyol bajnoki cím elhódítása. Flick hangsúlyozta, hogy a BL-tapasztalat a jövő záloga egy ilyen fiatal keretnél.

„A Bajnokok Ligája megnyerése egy álom. Tanulnunk kell a hibákból. Fiatal csapatunk van, a következő szezonban még jobbak leszünk. Most a következő lépés a La Liga megnyerése, jó úton járunk. Meg kell tartanunk ezt a mentalitást."

Raphinha a játékvezetőket is hibáztatta a végeredményért, de Flick ezúttal diplomatikus maradt a bírói ténykedéssel kapcsolatban: "Nem akarok erről beszélni, mert ez olyasmi, amin nem tudok változtatni."

A Barcelona számára most a regeneráció és a bajnoki hajrá következik. Flick üzenete világos: „Nem érdekel, mikor nyerjük meg a bajnokságot, csak az számít, hogy megnyerjük. Kemény lesz, de a La Ligára kell koncentrálnunk."

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.