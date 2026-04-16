A müncheni visszavágó igazi futballünnepet hozott: már az első félidőben felváltva estek a gólok, a hajrában pedig a Bayern döntötte el a párharcot. A németek késői találatokkal biztosították továbbjutásukat, egy olyan összecsapáson, amelyet sokan az idény egyik legjobb meccseként emlegetnek.

Arbeloa: „Újra ezt a csapatot választanám”

A madridiak vezetőedzője Álvaro Arbeloa a klub honlapján megjelentek szerint, a kiesés ellenére kiállt játékosai mellett. A mérkőzés után hangsúlyozta: támadó felfogásban küldte pályára csapatát, és nem bánta meg döntését.

„Győzni jöttünk, nem spekulálni. Olyan játékosokat választottam, akik képesek áttörni a Bayern agresszív letámadását. Újra ugyanezt a csapatot állítanám össze” – fogalmazott.

A spanyol szakember szerint együttese karaktert mutatott egy rendkívül nehéz stadionban, és minden játékos maximális erőfeszítést tett a továbbjutásért.

Arról, hogy mennyire viselték rosszul a kiesést a Real Madrid háza táján, korábban írtunk.

Bayern: dráma, kontroll, továbbjutás

A hazai oldalon érthetően euforikus volt a hangulat. A Bayern játékosai közül Joshua Kimmich kiemelte: a találkozó rendkívül hektikusan indult, de a szünet után már jobban kontrollálták a játékot.

„Sok volt a dráma. Nem kezdtünk jól, de éreztük, hogy az idő nekünk dolgozik. A második félidőben jobban kézben tartottuk a meccset, és végül megnyertük” – értékelt a Bayern München honlapján megjelentek szerint.

A bajorok ezzel kettős győzelemmel jutottak tovább, ami különösen értékes egy olyan ellenféllel szemben, mint a 15-szörös BL-győztes Real Madrid.

Klasszikus párharc, új fejezet

A Real Madrid és a Bayern München rivalizálása a Bajnokok Ligája történetének egyik legnagyobb klasszikusa, és ez az összecsapás is méltó volt a hagyományokhoz.

Ezúttal azonban a németek örülhettek: a látványos, hétgólos visszavágó végén ők léptek tovább - és küzdhetnek a Paris-Saint Germain csapatával a döntőért -, míg a madridiak számára véget ért az idei BL-szezon – egy olyan estén, amely sokáig beszédtéma marad Európában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.