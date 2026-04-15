Komoly kérdőjelekkel vághat neki a visszavágónak Arbeloa – itt a várható kezdőcsapat!

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója előtt Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője komoly szakmai kihívás előtt áll. A tét az elődöntőbe jutás az Allianz Arénában, miután az első mérkőzésen a Bayern München 2–1-es előnyt szerzett a Santiago Bernabéuban. A spanyol szakembernek kulcspozíciókban kell döntést hoznia, miközben a keretét eltiltások és váratlan betegségek is tizedelik.

Arbeloa: „Tudom, kit fogok pályára küldeni”

Arbeloa a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az Allianz Arena sajtótermében magabiztosnak tűnt, de a részleteket jótékony homályban tartotta.

„Tudom a kezdő tizenegyet, amelyet pályára fogok küldeni” – jelentette ki határozottan a Real Madrid trénere.

A legégetőbb kérdés a középpálya stabilitása, miután Aurélien Tchouaméni sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára (bár a csapattal utazott, hogy támogassa társait). Arbeloa több opciót is felvázolt a francia pótlására:

„Számos opciónk van, és sok olyan játékosunk, aki képes játszani Tchouaméni szerepében, nem csak egy. Több is eszembe jut: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde..." – fogalmazott titokzatosan az edző.

Kérdőjelek a középpályán és a védelemben

Bár a hétvégi, Girona elleni bajnokin Eduardo Camavinga kapott lehetőséget, a francia középpályás teljesítménye elmaradt a várttól, ami tovább növelte a bizonytalanságot. Felmerült egy olyan variáció is, amelyben Federico Valverde húzódik beljebb, partnere pedig a rutinos Thiago Alcântara lehet, míg a széleken Arda Güler és a Lothar Matthäus által is dicsért Jude Bellingham operálhatna.

A védelem tengelyében szintén nagy a verseny, bár a lehetőségek beszűkültek: Asensio váratlan betegsége miatt nem utazhatott el Münchenbe. Így a Militão–Rüdiger kettős tűnik a legvalószínűbbnek, de a fiatal Huijsen is készenlétben áll.

A biztos pontok: Mbappé, Vinícius és a kapuskérdés

A támadósorban nincs kérdés: a Real Madrid gólvágói, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior rohamozzák majd a bajorok kapuját. A kapuban Thibaut Courtois sérülése miatt továbbra is Andrij Lunin élvezi a bizalmat. A jobbhátvéd posztján várhatóan Trent Alexander-Arnold kezd, míg a bal oldalon Ferland Mendy térhet vissza.

A Real Madrid várható kezdőcsapata:

Lunin – Alexander-Arnold, Militão/Huijsen, Rüdiger, Mendy – Güler, Thiago, Valverde, Bellingham – Mbappé, Vinícius Jr.

Sárga lapos veszély: Vigyázni kell az eltiltással!

A továbbjutás mellett a fegyelem is kulcskérdés lesz. Mbappé, Vinícius és Bellingham is az eltiltás szélén áll, egy újabb sárga lap esetén ki kellene hagyniuk az esetleges elődöntő első mérkőzését. A Bayernnél hasonló cipőben jár többek között Neuer és Tah is.

Arbeloa keretéből hiányzik a sérült Courtois és Rodrygo, valamint az eltiltott Tchouaméni. A mérkőzés április 15-én, szerdán 21:00-kor kezdődik az Allianz Arénában.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.