A Liverpool búcsúzott a Bajnokok Ligájától

Mint ismert, a Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG-től a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján az Anfielden, és 4-0-s összesítéssel búcsúzott a BL-től.

A találkozót Ousmane Dembélé duplája döntötte el, a francia aranylabdás első gólját egy távoli lövésből szerezte, a másodikat pedig egy kontrából, amit a Liverpool szurkolók szerint Szoboszlai Dominik hibája idézett elő.

Mi Szoboszlai „bűne"?

A találkozó 91. percében Szoboszlai Dominikot magára hagyták a csapattársak az oldalvonal mellett, a magyar játékos pedig végül eladta a labdát, amiből a PSG három húzásból gólt szerzett. A Liverpool így végül nem 3-0-s, hanem 4-0-s összesítéssel búcsúzott a sorozattól, így talán túlzás lenne azt mondani, hogy Szoboszlain ment volt el a vörösök továbbjutása a hosszabbításban.

Azonban a Liverpool szurkolói ezt másképp gondolják, vélhetően még mindig haragszanak Szoboszlaira, amiért a Manchester City elleni FA-kupa-búcsú után félreérhetően mutogatott és hevesen gesztikulált a vörösök vendégszektora előtt. Bár a magyar középpályás a hétfői sajtótájékoztatón bocsánatot kért a félreérthető viselkedése miatt.

Mit olvastak rá Szoboszlaira a Liverpool-szurkolók?

„Szoboszlai azt mondta, hogy megfog halni a pályán a továbbjutásért, aztán gólhoz vezető hibát vét"

– bosszankodott az egyik kommentelő.

„Szoboszlai nem férne be a PSG-be, Enrique biztosan a haját tépte volna, ha egy ilyen egyszerű passzt elront"

– fűzte hozzá egy másik hozzászóló.

„Az őrületbe kerget. Azelőtt is a szokásos hülyeségeit csinálta..."

– akadt ki egy harmadik kommentelő.

„Nem akarom minősíteni, de egy vacak középpályás, nem Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne vagy Vitinha szint. A Liverpoolnak három középpályást kell vennie a nyáron."

– tette hozzá egy negyedik Liverpool-szurkoló.

Egy ötödik pedig ezt írta:

„Lehangoló, hogy ezen a szinten egy 5 yardos passzt sikerül elrontania. Főleg annak tudatában, hogy milliókat keres. Nem tartom valószínűnek, hogy az ilyen hibák miatt Slotot kellene hibáztatnunk."

Egy hatodik szerint Szoboszlai csak egy átlagos játékos:

„Már megint. Ez a Szoboszlai gyerek csak egy átlagos játékos, a döntéshozatala pedig pocsék. Túl könnyen eladta a labdát."

De volt, aki megvédte Szoboszlait:

„Talán én vagyok a legnagyobb ellenzője Szoboszlainak, de ez az ember végigdolgozta a találkozót, a legtöbbet futotta a meccsen. Alig volt játékos, aki megpróbálta volna levédekezni az átmeneteket, de ő egy volt közülük. Támadásban továbbra sem extra, de nem kellene mindenkinek nekiesnie. Amúgy is már eldőlt a meccs."

Szoboszlai eladott labdáját IDE KATTINTVA is visszanézheted.

Frissítés! (2:00)

