Őrült meccsen az utolsó percekben fordított, és jutott tovább a Bayern a Real Madrid ellen

Felemás előjelekkel érkezett a két csapat a müncheni visszavágóra, ahol a Real Madridnak 2-1-es hátrányból kellett volna fordítania az Allianz Arénában. A bajorok a St. Pauli elleni ötgólos győzelemmel hangoltak a visszavágóra, ahol egy elképesztő rekordot is megdöntött Vincent Kompany csapata, a Real Madrid pedig egy Girona elleni, hazai 1-1-es döntetlennel érkezett a negyeddöntő második mérkőzésére.

Hazai szempontból rögtön hidegzuhannyal kezdődöt a mérkőzés:Manuel Neuer nemes egyszerűséggel odapasszolta a labdát Arda Güler pedig az üres kapuba lőtte a Real Madrid vezető, és egyben a párharcot kiegyenlítő találatát a 35. másodpercben, 0-1. Nem örülhettek sokáig a spanyolok, a hetedik percben Kimmich szögletét Pavlovic váltotta gólra, 1-1. Szűk félóra elteltével Kimmich lövését kellett védenie Luninnak, majd a 29. percben Arda Güler lőtt fantasztikus szabadrúgásgólt a bal felső sarokba, Neuer csak beleérni tudott a labdába, 1-2. Megint nem telt el tíz perc, és máris egyenlő volt az állás: Harry Kane kapott teljesen üresen labdát a tizenhatoson belül, és 12 méterről ellőtte a bal alsóba a labdát, 2-2. Még fel sem ócsúdhattunk az újabb gólból, Vinícius a 41. percben lőtt felsőlécet, majd egy perccel később már a brazil szolgálta ki Mbappét egy kontra után, a francia találatával ismét a Real Madrid vezetett, 2-3.

A második játékrészt úgy kezdte volna a Bayern, ahogy a vendégek az elsőt, Luis Díaz megpattanó lövése azonban kevéssel, de elkerülte a kaput az első percben a fordulás után. Az 55. percben kapott fantasztikus keresztlabdát a hosszún Mbappé, de lövését Neuer védte bravúrral. Mindkét oldalon megvoltak ezt követően a lehetőségek ide-oda eldönteni a párharcot, a fordulat pedig a 87. percben jött: Camavinga nem adta vissza időben a labdát a Bayernnek, Vincic játékvezető pedig kiállította a francia középpályást. Két percet sem kellett várni az emberelőny kihasználására, Luis Díaz megpattanó lövésével egyenlített a Bayern, és megszerezte a vezetést a párharcban, 3-3. A kegyelemdöfés pedig a 94. percben érkezett, egy teljesen kinyíló védelemmel szemben Olisé lőtt óriási gólt, amivel 4-3-ra megnyerte a meccset a német bajnok.

A Bayern tehát kettős győzelemmel jutott tovább 6-4-es összesítéssel, a Real Madridnak pedig marad a spanyol bajnokságban a Barcelona üldözése.

