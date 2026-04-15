Riválistól érkezhetnek magyar válogatott játékosok a Ferencvároshoz

A Metropol a haon.hu-ra hivatkozva arról ír, hogy az NB I. harmadik helyén álló DVSC két válogatott játékosa, Szűcs Tamás és Bárány Donát nyártól jó eséllyel a Ferencvárosban folytatja a pályafutását.

A lap megjegyzi, mindkét futballistát már januárban szívesen leigazolta volna a kedd esti győzelmével az élre álló Ferencváros, és a nyáron újabb ajánlatok érkezhetnek a hajdúságiakhoz.

Bárány Donát helyzetét nehezíti, hogy márciusban, a magyar válogatott Görögország elleni meccsén megsérült, és így tért vissza Debrecenbe. Vele együtt mutatkozott be Szűcs Tamás a nemzeti csapatban a márciusi válogatott szünetben, és Marco Rossi szerint is Bárány lehet Varga Barnabás hosszútávú utódja a válogatottban.

A lap arról ír, a Ferencváros mindkét játékossal jól járna több szempontból is, például a magyarszabály betartása is könnyebbé válhat, és remek formában van mindkét debreceni futballista: Bárány huszonöt meccsen 12 gólig jutott eddig, a 21 éves Szűcs Tamás pedig három gólja és két gólpassza mellett folyamatosan megbízható, jó teljesítményt nyújt.

Forrás: ulloi129.hu

