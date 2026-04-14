Az első félidőben többször előnybe kerülhetett volna a PSG

A 10. percben Giorgi Mamardasvilinak akadt dolga, a Liverpool grúz kapusa előbb Warren Zaire-Emery elől tisztázott, majd Ousmane Dembélé emelését öklözte ki.

A 17. percben ismét a PSG veszélyeztetett, Joao Neves passza után Dembélé került hatalmas helyzetbe, azonban rosszul számította ki a labda röppályáját, és méterekkel a kapu fölé lőtt.

A 31. percben Mohamed Szalah jobb oldali beadására Kerkez Milos érkezett középen, azonban a magyar játékos próbálkozását Matvej Szafonov bravúrral védeni tudta, a kipattanót Virgil van Dijk kotorta volna be az ötösről, azonban Marquinhos blokkolni tudott.

A 44. percben Ousmane Dembélé tüzelt Kerkez Milos mellől, azonban a friss aranylabdás csak az oldalhálót találta el kilenc méterről.

A második félidőben a Liverpool rákapcsolt

A második félidőben a Liverpool mindent megtett az egyenlítésért, a hazaiak helyzetek sorát dolgozták ki.

A 64. percben Szoboszlai Dominik lövését blokkolták, a kipattanó viszont Alexis Mac Allister elé került, akit Willian Pacho buktatott a tizenhatoson belül. A Maurizio Mariani játékvezető elsőre tizenegyest ítélt, ám a VAR jelzésére később visszanézte az esetet, és végül mégsem ítélt büntetőt.

A PSG törte meg a gólcsendet

Hiába a liverpooli helyzetek tömkelege, az első gólt ennek ellenére mégsem a vörösök szerezték meg: a 72. percben Khvicha Kvaratskhelia passza után Dembelé lőtte ki 20 méterről a jobb alsó sarkot, Mamardasvilinek esélye sem volt (0-1).

A találat után Szoboszlai Dominik kiakadt, kiosztotta csapattársait, amiért nem tudták levédekezni a PSG támadását.

A 91. percben Dembélé pedig végleg eldöntötte a párharc sorsát, Barcola passza után Mamardasvili lábai között helyezte el a labdát (0-2).

Több gólt már nem született a mérkőzésen, így a PSG kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ahol a címvédő a Real Madrid-Bayern München párharc győztesével találkozik.

