Ki lehet Tóth Alex új edzője Bournemouth-ban?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Andoni Iraola az idény végén hivatalosan is távozik a Vitality Stadiumból. Bár a spanyol szakember klubrekordot jelentő pontszámig és a kilencedik helyig vezette a „Cseresznyéseket”, a 15 hónapig tartó szerződéshosszabbítási tárgyalások nem vezettek eredményre.

„Ez a megfelelő pillanat arra, hogy távozzak” – nyilatkozta korábban Iraola, aki hozzátette: „Megtiszteltetés volt az AFC Bournemouth irányítása, és büszke vagyok arra, amit együtt értünk el.”

Német sztáredző a láthatáron

A The Guardian információi szerint a Bournemouth vezetősége már meg is találta az ideális utódot a német Marco Rose személyében. A 49 éves szakember legutóbb az RB Leipzignél dolgozott, ahonnan a múlt hónapban távozott, miután a csapat hullámzó teljesítményt nyújtott a Bundesligában és az európai porondon.

Rose megítélése azonban a gyengébb lipcsei végjáték ellenére is kiváló: elit edzőnek tartják, aki képes a fiatal tehetségekből kihozni a maximumot.

Miért lenne ez jó hír Tóth Alexnek?

A Bournemouth magyar középpályása, Tóth Alex számára kifejezetten izgalmas távlatokat nyithat Rose érkezése. A magyar válogatott játékos profilja – a nagy munkabírás, a modern, dinamikus játékfelfogás és a taktikai fegyelmezettség – tökéletesen illeszkedik a „Red Bull-iskolához”, amelyet Rose is képvisel.

Rose rendszerében a középpályásoknak rengeteget kell futniuk és agresszíven kell fellépniük az átmeneteknél, ami Tóth Alex egyik legnagyobb erőssége. Egy ilyen stílusú edző alatt a magyar tehetség még hangsúlyosabb szerepet kaphat a Premier League-ben.

Más jelöltek is vannak a kalapban

Bár Rose a favorit, a Bournemouth listáján más nevek is szerepelnek. Köztük van az az északír Kieran McKenna is, aki az Ipswich Townnál végzett munkájával hívta fel magára a figyelmet. McKenna Európa egyik legígéretesebb fiatal edzője, aki az Ipswich-et feljuttatta a Premier League-be, jelenleg pedig a második helyen állnak a Championshipben. Kérdéses azonban, hogy a szakember hajlandó lenne-e elhagyni a „Traktorosokat” egy közvetlen rivális kedvéért.

A Bournemouth vezetősége szeretné mielőbb lezárni a tárgyalásokat, hogy az új menedzserrel már a nyári átigazolási időszak kezdetén megkezdődhessen a közös munka. Egy dolog biztos: Tóth Alexék számára új korszak következik, de ha Rose érkezik, a Vitality Stadiumban a nagy intenzitású, modern focié marad továbbra is a főszerep.

Forrás: The Guardian

