Teljesen összetört Szoboszlai Dominik a Liverpool BL-kiesése után + VIDEÓ

Mint ismert, a Liverpool 2-0-ás vereséget szenvedett a PSG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, és 4-0-ás összesítéssel kiesett a sorozatból. Pedig könnyen előnybe kerülhetett volna a Liverpool, ám a MacAllister elleni szabálytalanságot végül visszafújta a bíró, nem sokkal később pedig megszerezte a vezetést a PSG, és döntötte el a párharcot.

A meccs végén ugyan néhány szurkoló nekiesett Szoboszlainak, a magyar válogatott csapatkapitánya láthatóan letört volt, hiszen mindent kiadott magából:

”Mindent bele kell adnunk, a legjobbunkt kell nyújtanunk az elejétől a végéig, remélhetőleg kilencven percig, de ha kell, 120, 125 percig, amíg a mérkőzés tart. Készen állok meghalni a pályán. Szerintem ezt minden csapattársam nevében mondhatom. Nagyon keményen dolgozunk, és egy mérkőzésen bármi megtörténhet az Anfielden”

— mondta még a meccs előtt Szoboszlai.

A Liverpool idei legjobbja ezen a meccsen is mindent megtett, de most ez is kevés volt a továbbjutáshoz, és nem jut el idén magyar játékos a Puskás Arénában megrendezésre kerülő BL-fináléba.

