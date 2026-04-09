Pronostic Turquie vs Espagne 07/09/2025 : les visiteurs devraient remporter une rencontre riche en buts

Notre expert en paris s'attend à de nombreux buts dans ce match, mais les champions d'Europe devraient tout de même sécuriser trois points importants.

+

Pronostic Turquie vs Espagne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Turquie vs Espagne

Les deux équipes marquent à une cote de 1,62 sur Winamax

Victoire de l'Espagne & plus de 2,5 buts à une cote de 2,38 sur Winamax

Résultat à la mi-temps - Espagne à une cote de 2,05 sur Winamax

L'Espagne est attendue pour gagner 3-2 contre la Turquie.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cela pourrait s'avérer être le match décisif du Groupe C des qualifications européennes pour la Coupe du Monde. L'Espagne et la Turquie devraient se battre durement pour la première place, et les deux ont commencé leur campagne par des victoires à l'extérieur.

L'Espagne de Luis de la Fuente est la favorite pour remporter le tournoi de l'été prochain, donc ce n'était pas une surprise de les voir dominer la Bulgarie 3-0. La Roja est actuellement invaincue en compétition depuis mars 2023, à l'exception d'une défaite aux tirs au but contre le Portugal en finale de la Ligue des Nations de cette année.

Pendant ce temps, la Turquie a rapidement pris une avance de 3-0 à Tbilissi jeudi, avec l'attaquant Kerem Aktürkoğlu marquant deux fois. Cependant, les Géorgiens ont marqué deux fois dans les 30 dernières minutes contre les quarts de finalistes de l'Euro 2024, mais l'équipe de Vincenzo Montella a maintenu son avance et a gagné. De plus, ils ont marqué trois buts lors de chacun de leurs trois derniers matchs compétitifs.

Les effectifs probables pour Turquie vs Espagne

Composition attendue de Turquie : Çakır, Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı, Kökçü, Çalhanoğlu, Akgün, Güler, Yıldız, Aktürkoğlu

Composition attendue de Espagne : Simón, Cucurella, Huijsen, Le Normand, Porro, Pedri, Zubimendi, Merino, Williams, Oyarzabal, Yamal

Des buts à prévoir à Konya

L'Espagne n'a pas vraiment été testée à Sofia, mais sa défense était vulnérable face à des adversaires plus forts. Les deux équipes ont marqué lors de leurs quatre matchs à élimination directe à l'Euro. Pendant ce temps, il y a eu au moins deux buts de chaque côté lors de leurs cinq dernières rencontres de la Ligue des Nations 2024/25.

En supposant que la Turquie montre de l'ambition dans ce match, cela pourrait être une autre rencontre divertissante. Les hôtes sauront qu'ils devront probablement gagner lors du match retour si celui-ci se termine par un nul, donc Montella ne devrait pas se contenter d'un point.

Avec Arda Güler dans leur équipe, ils ont un véritable faiseur de différence. Le jeune de 20 ans est maintenant un titulaire régulier au Real Madrid. Il a la capacité de délivrer une passe ou de créer un moment magique qui pourrait enflammer ce match de qualification.

Pronostic 1 Turquie vs Espagne : Les deux équipes marquent à une cote de 1,62 sur Winamax

L'Espagne pour faire un grand pas vers la Coupe du Monde

Bien que la Turquie puisse compter sur ses supporters pour leur donner confiance, cela ne devrait pas empêcher les visiteurs de prendre leur élan.

Lamine Yamal sera sûrement clé, et le jeune a été impliqué dans les trois buts lors de la première journée. Il a fourni l'assist sur corner pour que Mikel Merino marque de la tête, mais l'Espagne a aussi réussi à jouer par le milieu. Martín Zubimendi a été préféré à Rodri au milieu de terrain, et il a délivré la passe cruciale à Mikel Oyarzabal qui a conduit au premier but.

C'était le huitième match consécutif où l'Espagne a réussi à marquer au moins deux fois. Ils avaient une moyenne de 2,4 buts marqués par match en temps réglementaire lors de la Ligue des Nations la saison dernière. Ils devraient avoir trop de puissance offensive pour la Turquie sur 90 minutes.

Pronostic 2 Turquie vs Espagne : Victoire de l'Espagne & plus de 2,5 buts à une cote de 2,38 sur Winamax

La Roja pour démarrer fort

L'équipe de De la Fuente semble capable de jouer à différents rythmes, et elle commence souvent les matchs rapidement. Il n'a fallu que cinq minutes à Oyarzabal pour marquer en Bulgarie, et ils ont été en tête à la pause lors de leurs quatre derniers matchs internationaux.

L'Espagne a également marqué dans les 10 premières minutes lors de trois de ses cinq derniers matchs. Ils viseront à le refaire dimanche soir pour faire taire une foule locale potentiellement bruyante.

Bien qu'ils aient commencé fort lors de leur match d'ouverture de groupe, la Turquie a concédé après seulement 59 secondes contre les États-Unis lors d'un amical en juin. Ils n'ont gardé qu'une seule feuille blanche lors de leurs six derniers matchs, donc Yamal et Nico Williams se donneront les moyens de marquer.

Avec une probabilité implicite de seulement 46,5 %, il pourrait être intéressant de parier sur l'Espagne pour être en tête à la pause à Konya.