Pronostic Strasbourg vs Marseille: Nouvelles forces du foot français

La première rencontre de la 6ᵉ journée de Ligue 1 a lieu vendredi 26 septembre à 20h45. Découvrez notre pronostic Strasbourg vs Marseille.

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Les meilleurs paris pour Strasbourg Marseille

Ce superbe match de la sixième journée de Ligue s’annonce palpitant. Voici les pronostics de notre expert :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 52,5 % de voir l’Olympique de Marseille remporter le match.

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,52 sur Unibet, soit une probabilité de 65,7 % de voir les deux équipes marquer.

Buteur Emanuel Emegha ou Mason Greenwood ⭐ à la cote de 1,64 sur Unibet, soit une probabilité de 60,9 % de voir un des deux attaquants marquer.

Notre pronostic Strasbourg vs Marseille voit Marseille sortir gagnant 2 buts à 1.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

Les deux clubs sortent d’une victoire contre Paris. Pour Strasbourg, c’est à Paris contre le Paris FC avec une victoire 3 buts à 2 après 90 minutes de tension pour garder la victoire. Pour Marseille, c’est à domicile dans un match reporté pour cause d’intempéries face au Paris Saint-Germain et une courte victoire 1 but à 0.

Au classement, Strasbourg compte 3 points de plus que Marseille avant cette sixième journée de Ligue 1. Chaque équipe est assez proche au niveau des statistiques avec 4 et 5 buts encaissés, et 8 et 10 buts marqués. Cette rencontre pourrait permettre à Marseille de revenir sur Strasbourg et aux Alsaciens de prendre une petite avance confortable de 6 points en cas de victoire.

Les effectifs probables pour Strasbourg Marseille

Composition attendue du Strasbourg: Penders, Doukouré, Hogsberg, Sarr, Chilwell, Barco, Ouattara, Lemaréchal, Moreira, Emegha, Panichelli

Composition attendue de Marseille: Rulli, Medina, Balerdi, Pavard, Murillo, Hojberg, Kondogbia, Gomes, Weah, Greenwood, Gouiri.

Un premier challenge à domicile pour Strasbourg cette saison

Dans un début de saison presque parfait, Strasbourg a perdu une seule rencontre et c’était à Monaco, contre une autre équipe qualifiée en Ligue des Champions. Cette rencontre face à Marseille est la première à domicile face à un gros du championnat et présente un vrai challenge pour le club Alsacien. Avec le retour de blessure d’Emanuel Emegha, ils disposent de qualité pour gêner les Phocéens.

Pour Marseille, cette rencontre arrive juste après le Classique remporté face au PSG. Les joueurs de De Zerbi pourront continuer leur série de 2 victoires en championnat, dont une de prestige face au dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Avec un moral gonflé à bloc, ils pourraient continuer sur leur lancée et battre Strasbourg.

Pronostic 1 Strasbourg vs Marseille: Marseille gagne - cote de 2,00 sur Unibet

Deux équipes avec des qualités offensives

Malgré une certaine solidité offensive des deux côtés, des ouvertures devraient être disponibles pour laisser parler le talent des attaquants pendant la rencontre. Marseille après sa victoire contre le PSG se voit continuer pour accrocher le wagon de tête et jouer le titre à la fin de la saison. Cela doit passer par une victoire à Strasbourg et donc un jeu offensif pour marquer.

Les Alsaciens pourraient eux profiter de l’enthousiasme marseillais pour contrer et se présenter face à Geronimo Rulli. Avec un effectif de qualité, les Strasbourgeois peuvent déranger les Phocéens et devraient arriver à faire parler leur talent offensif pour marquer au moins une fois pendant la rencontre.

Pronostic 2 Strasbourg vs Marseille: But pour les deux équipes - cote de 1,52 sur Unibet

Un duel de buteurs à suivre de près

Les deux clubs nous proposent des attaques de qualité avec le Néerlandais Emanuel Emegha et l’Anglais Mason Greenwood. Les deux joueurs ont réussi l’exercice précédent en marquant plus de 12 buts chacun. Leur efficacité redoutable est le point fort de chaque attaque et ils sont les tireurs de penalty pour une bonne raison.

Les chances de voir ces deux joueurs marquer sont les plus élevées au vu des compositions d’équipe attendues. Ils auront plusieurs occasions et devraient en mettre une au fond pour augmenter leur total de buts. Cette rencontre s’annonce passionnante et les deux attaquants en seront les protagonistes.