Pronostic Strasbourg vs Auxerre, retrouver la victoire en Alsace

Le pronostic Strasbourg vs Auxerre de cette rencontre du mercredi 29 octobre. Un match à l’avantage des Alsaciens qui veulent se reprendre.

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Les meilleurs paris pour Strasbourg Auxerre

Une rencontre analysée par notre expert Ligue 1 qui propose trois cotes et son pronostic Strasbourg vs Auxerre :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % que Strasbourg remporte le match.

Plus de 1,5 buts pour Strasbourg ⭐ à la cote de 1,65 sur Unibet, soit une probabilité de 60 % de voir Strasbourg avec au moins 2 buts marqués en fin de match.

Joaquin Panichelli buteur ⭐ à la cote de 2,31 sur Unibet, soit une probabilité de 43,2 % de voir le buteur maison encore marquer.

Notre pronostic Strasbourg vs Auxerre voit Strasbourg remporter la partie 3 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Racing Club de Strasbourg restait sur une belle série avant sa défaite de ce week-end contre l’Olympique Lyonnais. Les joueurs de Liam Rosenior connaissent toujours autant de difficultés face à des concurrents directs. Cela reste une équipe avec un très grand potentiel et qui performe souvent contre les équipes moins fortes du championnat.

Pour Auxerre, c’est un début de saison délicat. Considéré comme un des petits clubs de la Ligue 1, l’équipe de Christophe Pélissier se cherche toujours des automatismes dans la course au maintien. Dix-septième et avant-dernier, une réaction est attendue pour lancer une série et tenter de remporter un nouveau match après un succès contre Toulouse il y a maintenant quatre journées.

Les effectifs probables pour Strasbourg Auxerre

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Omobamidele, Sarr, Hogsberg - Doué, Amougou, Barco, Moreira - Le Maréchal, Paez - Panichelli

Composition attendue de Auxerre : Leon - Casimir, Samaya, Sierralta, Akpa, Mensah - Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso - Mara

Strasbourg revanchard après une défaite

Descendus du podium après la défaite face à Lyon, les Alsaciens sont revanchards et souhaitent relancer la machine pour les prochaines échéances. Malgré une entame réussie ce week-end, ils ont laissé les Lyonnais reprendre le dessus pour perdre un match et passer à la septième place du classement. Habitués à jouer tous les 3 ou 4 jours, les Strasbourgeois ont le talent et l’expérience pour remporter cette rencontre face à une équipe mal en point.

Les statistiques d’Auxerre montrent une équipe qui arrive à jouer en bloc et à défendre, avec seulement 13 buts encaissés en 9 rencontres de championnat. Mais c'est l’attaque qui pose problème. Seulement 7 buts ont été inscrits par les coéquipiers de Sinayoko qui ont du mal à être efficaces cette saison. Ils devront vite corriger leurs tirs pour espérer engranger des points et rester en Ligue 1 dans le futur.

Pronostic 1 Strasbourg vs Auxerre : Victoire de Strasbourg - cote de 1,6 sur Unibet

L’attaque de Strasbourg en ébullition

Se déplacer à La Meinau après une défaite est une mauvaise chose pour les Auxerrois. Avec une moyenne de 2 buts par match du côté des Alsaciens et un dernier match perdu, ce n’est pas le moment de croiser leur route. Pour eux, c’est la rencontre parfaite pour se relancer face à une équipe en très grande difficulté, contre laquelle les occasions ne devraient pas manquer.

Liam Rosenior devrait commencer le match avec un onze fort afin de rectifier le tir après 3 matchs sans victoire. Christophe Pélissier devrait lui continuer avec une tactique solide défensivement dans l’espoir de pouvoir contrer les Strasbourgeois et les prendre de vitesse. Malheureusement, Strasbourg dispose de plus de talent et devrait en profiter pour marquer plusieurs buts et prendre l’avantage assez rapidement.

Pronostic 2 Strasbourg vs Auxerre : Plus de 1,5 buts pour Strasbourg - cote de 1,65 sur Unibet

L’attaquant Argentin en très grande forme

Il y aura un joueur à surveiller de près pendant la rencontre pour la défense Auxerroise, c'est l’attaquant Argentin Joaquin Panichelli. Meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, il reste sur une série de 4 matchs d'affilée où il a trouvé le chemin des filets. Après avoir déjà marqué contre le PSG, il aura de nouvelles occasions face à un adversaire inférieur pour la course au meilleur buteur du championnat.

Avec l’absence d’Emanuel Emegha, il a su saisir sa chance et démontrer son talent devant le but. Son apport est un atout pour les Alsaciens qui peuvent marquer à tout moment. Une mauvaise nouvelle pour Auxerre qui devra être vigilant et lui laisser le moins d’espace possible afin de garder une chance dans cette rencontre.