Pronostic Sporting vs Marseille: Une rencontre déjà décisive

Une rencontre décisive entre deux équipes en forme qui veulent poursuivre l’aventure. Retrouvez le pronostic Sporting vs Marseille de notre expert.

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Les meilleurs paris pour Sporting Marseille

Notre expert football a choisi trois cotes et délivre son pronostic Sporting vs Marseille :

Victoire de Marseille ou match nul ⭐ à la cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 63 % de voir Marseille remporter le match ou un match nul.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,03 sur Unibet, soit une probabilité de 49,2 % de voir moins de 3 buts pendant le match.

But de Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Greenwood ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56,1 % de voir un des attaquants marseillais marquer.

Notre pronostic Sporting vs Marseille est un match serré avec une victoire de Marseille 1 but à 0 ou un match nul 1 but partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Sporting Lisbonne a connu un début de compétition assez simple avec leur première journée face au Kairat Almaty, une équipe qu’ils ont battus 4 buts à 1 pour leur début en Ligue des Champions. Ensuite, ils ont joué contre Naples, une équipe un cran au-dessus qui les a battus 2 buts à 1. En championnat, c’est une deuxième place avec seulement une défaite contre le leader Porto et un match nul lors de la dernière journée.

Pour Marseille, c’est un début de saison de rêve. Le club Phocéen est en tête de la Ligue 1 après avoir battu le Paris Saint-Germain à domicile. Ils sortent d’une dernière victoire 6 buts à 2 ce week-end qui a permis de préparer la rencontre de mercredi et d’arriver avec une grande confiance pour cette troisième journée en Europe. L’OM vise la qualification et après avoir perdu contre le Real de Madrid, ils devront engranger des points rapidement.

Les effectifs probables pour Sporting Marseille

Composition attendue de Sporting : Silva - Fresneda, Quaresma, Inácio, Araujo - Hjulmand, Simoes - Quenda, Trincão, Gonçalves - Suárez

Composition attendue de Marseille : Rulli - Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, O’Riley, Vermeeren - Greenwood, Aubameyang, Paixao

Marseille en grande forme ce début de saison

Les Olympiens ont réussi un début de saison canon, malgré une défaite en Ligue des Champions à Madrid face au Real lors de la première journée. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont engrangé 5 victoires d'affilée depuis cette défaite, dont une contre l’Ajax d’Amsterdam en Europe. Ils restent sur 16 buts inscrits en 5 rencontres et ont montré leur talent offensif avec une belle profondeur d’équipe.

Tous les joueurs ont leur chance et peuvent avoir du temps de jeu dans l’effectif marseillais. Pour ce déplacement, mis à part Gouiri, tous les joueurs importants sont disponibles et ce sera le retour de Geronimo Rulli dans les buts. Même si le Sporting reste expérimenté et bon en championnat, ils ont plus de mal en Ligue des Champions surtout contre des adversaires plus talentueux.

Pronostic 1 Sporting vs Marseille : Victoire de Marseille ou match nul - cote de 1,58 sur Unibet

Un match assez indécis entre deux clubs solides

Malgré un léger avantage pour Marseille dans ce match de Ligue des Champions, cela reste une rencontre indécise. Les deux clubs ont démontré leur capacité en championnat et disposent d’une belle expérience en Europe. Néanmoins, cela reste deux clubs très solides défensivement qui ne laissent que peu d’espaces à leurs joueurs avec une tactique basée sur un pressing haut.

Le Sporting n’a encaissé que 5 buts en championnat et 3 buts en Ligue des Champions. Un total de 7 buts en 10 matchs joués. Du côté marseillais, ce sont 10 buts encaissés en 10 matchs officiels. Mais surtout, dans des matchs prolifiques. Les deux clubs savent proposer un match serré lorsqu’il est nécessaire et c’est le cas pour ce match où peu de buts seront marqués.

Pronostic 2 Sporting vs Marseille : Moins de 2,5 buts - cote de 2,03 sur Unibet

Les hommes en forme Olympiens décisifs

L’Olympique de Marseille a déjà démontré sa force de frappe et devrait réussir à trouver au moins une fois la faille dans la défense portugaise. Deux hommes sont en grande forme pour marquer, ce sont Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood. Les deux joueurs ont inscrit un quadruplé ces dernières semaines. L’attaquant gabonais en sélection alors que l’anglais vient de l’inscrire ce week-end contre Le Havre.

Ce sont les deux fers de lance de l’attaque et ils devraient encore avoir l’occasion de s’illustrer cette semaine sur la scène européenne. Que ce soit l’expérience de l’un en Europe ou le talent et la jeunesse de l’autre, Marseille dispose des armes offensives pour faire la différence mercredi.