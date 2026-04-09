Pronostic Slovan vs Strasbourg, avantage au club français en Europe

Ouverture de la Ligue Europa Conférence avec notre pronostic Slovan vs Strasbourg. Une première journée à l’avantage du club français.

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Les meilleurs paris pour Slovan Strasbourg

Notre expert a analysé de près la rencontre entre le Slovan Bratislava et Strasbourg, voici ces trois choix de paris:

Strasbourg gagne ⭐ à la cote de 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53,7 % de voir Strasbourg gagner ce match.

But de Panichelli ou Enciso ⭐ à la cote de 1,62 sur Unibet, soit une probabilité de 61,7 % de voir un but inscrit par un joueur de ce duo.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,37 sur Unibet, soit une probabilité de 42,1 % de voir au moins 4 buts être inscrits dans la rencontre

Notre pronostic Slovan vs Strasbourg voit Strasbourg remporter le match 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Slovan Bratislava domine son championnat en Slovaquie avec un parcours sans défaite. 8 matchs joués, 5 victoires et 3 matchs nuls. En Europe, ils ont dû passer par les barrages afin de se qualifier pour ce tour de la Ligue Europa Conférence. Ils ont été éliminés une première fois de la Ligue des Champions par le Kairat Almaty et de la Ligue Europa par les Young Boys de Berne.

Strasbourg vient de perdre son dernier match de championnat face à Marseille et a vu son capitaine Emanuel Emegha sortir sur blessure. Meilleur buteur du club la saison dernière, sa nouvelle absence pourrait peser sur le moral des Alsaciens. Le club a décidé d’élargir son effectif pour être compétitif en championnat et en Europe, ce qui sera bien utile pour se déplacement en Slovaquie.

Les effectifs probables pour Slovan Strasbourg

Composition attendue du Slovan : Takac - Blackman, Kashia, Fogning, Cruz - Tolic, Pokorny, Ihnatenkp - Weiss, Kukharevych, Mak

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Hogsberg, Sarr, Doukoure - Ouattara, Le Maréchal, Amougou, Barco - Paez, Panichelli, Enciso

Avantage Strasbourg pour ce premier match

Le parcours du Slovan Bratislava a beau être un sans faute en championnat, leurs résultats en Europe les ont vu avec une chance de disputer la Ligue des Champions et ils se retrouvent en Ligue Europa Conférence. Une chute assez importante qui démontre les limites du club Slovaque sur la scène européenne. Pour leur première journée, ils ont la chance de recevoir, mais c’est une équipe plus talentueuse qui se déplace avec Strasbourg.

Les Alsaciens de leur côté ont réussi à se qualifier pour la compétition en éliminant Brondby et ont réussi grâce à leurs investisseurs à construire une équipe jeune et talentueuse. En championnat, ils sont co-leader avec 12 points et une défaite face à Marseille lors de la dernière journée. Leur bon état de forme les place en favoris pour cette première journée de Ligue Europa Conférence.

Pronostic 1 Slovan vs Strasbourg : Strasbourg gagne - cote de 1,86 sur Unibet

Les attaquants de Strasbourg en feu

Les joueurs offensifs Alsaciens sont en forme avec au moins un but inscrit lors des six derniers matchs joués. Leur dernière rencontre à l’extérieur, au Danemark, s'est soldée par une victoire 3 buts à 2 qui démontre le potentiel offensif de cette équipe. En attaque, c’est le jeune Panichelli qui devrait débuter à la suite de la sortie du capitaine Emegha lors de la dernière rencontre de Ligue 1.

Pour l’accompagner, ce sont les jeunes Paez et Enciso qui devraient être de la partie et je mise sur ce dernier pour avoir plus de chances de marquer. Le jeu offensif Strasbourgeois devrait permettre de voir beaucoup d’opportunités pour les attaquants Alsaciens et ils pourraient profiter de leur talent pour s’inscrire sur la feuille de match.

Pronostic 2 Slovan vs Strasbourg : But de Panichelli ou Enciso - cote de 1,62 sur Unibet

Une rencontre ouverte entre deux équipes offensives

Les deux équipes montrent de très belles choses lors de leur rencontre avec une attaque débridée comme le montre le nombre de buts inscrits, 19 pour le Slovan en 8 matchs et 9 en 6 matchs de championnat pour Strasbourg. Les deux clubs sont tout aussi efficaces en Europe et nous réserve un beau spectacle pour cette rencontre du jeudi soir.

Au niveau des défenses, le Slovan Bratislava laisse de nombreux espaces, comme le prouvent les 12 buts encaissés en championnat. Cette ouverture devrait permettre à Strasbourg de trouver la solution pour marquer plus d’une fois dans la rencontre. Mais ces derniers sont aussi à la recherche d’une plus grande stabilité défensive. Leur moyenne d’un but encaissé par match montre qu’ils ne sont pas encore prêt à 100 % pour connaître des clean sheet.