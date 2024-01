Avoir un bon service client est essentiel pour un site en ligne. Voici notre fiche détaillée sur le service client PMU.

Contacter le service client PMU par téléphone

Pour permettre à ses utilisateurs de résoudre rapidement leur problème, PMU met un numéro de téléphone à leur disposition. Si vous souhaitez joindre un conseiller de vive voix, vous devez composer le 09 77 40 39 71. Ce numéro est disponible 7 jours sur 7 de 8h30 à 22h. Il s’agit d’un numéro non surtaxé, c’est donc le prix d’un appel local.

Il est important de préciser qu’un service spécial est dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Disponible du lundi au vendredi (de 9h à 17h), ce service permet d’effectuer un appel via un codeur, un transcripteur ou un interprète en LSF (Langue des Signes Française).

Obtenir de l’aide par mail

Moyen plus classique, mais tout autant efficace, l’e-mail. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site PMU et de cliquer sur “Email via notre formulaire de contact”. Vous serez alors automatiquement redirigé vers une page sur laquelle vous pourrez écrire votre message.

Ce service est accessible aux personnes inscrites et non inscrites. Si vous avez un compte joueur, pensez à préciser votre numéro client afin de faciliter les démarches. En règle générale, vous recevrez une réponse dans les 2 heures qui suivent votre demande. Bien sûr, cela peut être plus long en fonction du moment où vous envoyez la demande.

Le live chat

Pour apporter une réponse encore plus rapide que l’e-mail, PMU met un live chat à disposition de ses utilisateurs. Ce service disponible tous les jours de 12h à 22h permet d’entrer facilement et rapidement en contact avec un conseiller PMU.

Cependant, pour accéder au live chat PMU, vous devez posséder un compte joueur. En effet, ce n’est qu’une fois connecté que vous verrez l’icône de live chat s’afficher. Le pop up de live chat PMU se situe en bas à droite de la page une fois que vous êtes connecté.

Le centre d’aide et communauté PMU

PMU est un site très populaire. En ce sens, il dispose d’une communauté plutôt large. Il est donc possible de consulter le centre d’aide et la communauté pour obtenir une réponse à votre question.

Pour accéder à cette option, vous devez vous rendre à l’adresse https://communaute-aide.pmu.fr. Vous pouvez aussi cliquer sur l’onglet “aide et communauté” qui se trouve en bas de chaque page du site.

Il est important de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir réaliser son inscription sur PMU pour accéder à cette section.

Contacter PMU sur les réseaux sociaux

Pour rester dans l’air du temps, PMU est présent sur plusieurs réseaux sociaux populaires. Vous le trouverez notamment sur Twitter (désormais appelé X), sur Facebook et sur Instagram.

Si vous disposez d’un compte sur l’un de ces réseaux sociaux, alors vous pouvez tout à fait entrer en contact avec PMU par ce moyen-là. Cependant, pour plus d’efficacité, nous vous recommandons de privilégier d’autres moyens si vous rencontrez un problème. Préférez plutôt le formulaire de contact ou le live chat.

Contacter PMU par courrier postal

Si vous souhaitez faire parvenir des documents à PMU, ou si vous avez une question, vous pouvez aussi les contacter par voie postale. Si vous souhaitez utiliser ce moyen de contact, il faut adresser votre courrier à l’adresse suivante :

PMU - Service client

TSA 61 501

75 734 Paris Cedex

Attention, c’est le moyen de contact avec le délai de réponse le plus long. Vous devez compter en moyenne une semaine avant d’obtenir votre réponse. Il est donc plutôt recommandé d’utiliser les autres moyens de contact mis à votre disposition par PMU.

Contacter PMU pour valider son compte

Une étape essentielle pour tous les joueurs est l’inscription sur la plateforme. Mais ce n’est pas la seule. En effet, pour pouvoir retirer les gains et accéder à toutes les fonctionnalités du site, il est indispensable de valider le compte. Concrètement, cela consiste à prouver que vous êtes une personne réelle et que vous êtes bien la personne qui fait la demande.

Pour valider votre compte, vous devez fournir des documents à PMU. Vous devez notamment envoyer un justificatif d’identité et un RIB. Vous pouvez choisir d’envoyer ces documents par courrier ou par e-mail. Attention, veillez à ce qu’ils soient valides et bien lisibles pour que la procédure se fasse sans accrocs.

Si vous n’effectuez pas la validation de votre compte dans un délai de 30 à 60 jours après votre inscription, alors votre compte sera automatiquement désactivé.

FAQ

PMU est-il un site de paris sportifs fiable ?

Oui, PMU est un site fiable de paris sportifs. Il possède une licence délivrée par l’ANJ en 2010. L’ANJ (Autorité des Jeux), auparavant l’ARJEL, est une autorité très reconnue dans le secteur des jeux en ligne. De plus, PMU met en place des dispositifs sécurisés pour protéger les données de ses utilisateurs.

Comment s’inscrire sur PMU ?

Pour s’inscrire sur PMU c’est très simple. Depuis n’importe quel navigateur allez sur la page du site. Dès votre arrivée, il vous sera proposé de vous inscrire. Choisissez votre offre de bienvenue (hippique, sport ou poker). Renseignez ensuite tous les champs demandés et validez votre inscription. Vous devez alors effectuer un premier dépôt pour pouvoir enclencher votre bonus.

À savoir, vous avez alors entre 30 et 60 jours pour procéder à la validation de votre compte, c’est-à-dire pour envoyer des documents (justificatifs d’identité et RIB) à PMU. Passé ce délai, votre compte sera inactif si vous n’avez pas fourni les documents demandés.

Quels sont les moyens de paiement disponibles sur PMU ?

De nombreux moyens de paiement sont disponibles sur PMU. Vous pourrez choisir les cartes bancaires (Visa, Mastercard), Skrill, Ticket Premium, Paysafecard, Neosurf, Neteller, Paypal et aussi le virement bancaire.

Comment contacter le service client PMU ?

PMU propose plusieurs moyens de contact pour son service client. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact, le centre d’aide de la communauté, le live chat (uniquement si vous êtes inscrit), le téléphone et les réseaux sociaux. À noter que PMU offre un service dédié aux personnes sourdes et malentendantes.